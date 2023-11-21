"Похож на голову свиньи": "красавица" Симоньян "оценила" украинку на Мисс Вселенная

"Королева красоты" Симоньян решила прокомментировать внешность Мисс Никарагуа, которая и завоевала главную корону.

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Симоньян оценила красоту победительницы "Мисс Вселенная" / Коллаж Главред, фото Гордон, Instagram/usanova_life

Главная пропагандистка и хамка российского лживого телевидения Маргарита Самоньян, которая в перерывах между своими пропагандистскими повизгиваниями, поливает экскрементами остальные новости, высказала свое "ценное" мнение в отношении украинки Ангелины Усановой, которая представляла нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная 2023".

"Королева красоты" Симоньян решила прокомментировать внешность Мисс Никарагуа, которая и завоевала главную корону. Однако, она, не смогла обойти стороной и Украину.

"Вот эта красавица в ужасно неравной борьбе чудом обошла украинку и других участниц. Возможно, это последний раз в жизни, когда искорка ума победила, несмотря на то, что украинская девушка вышла с каким-то младенцем, который, по общему признанию, похож на голову свиньи", – выдала Симоньян.

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Крошечный мозг пропагандистки не способен был проанализировать информацию о том, что олицетворял костюм украинки. Вместо этого она обвинила защитников ВСУ в "убийстве детей", о которых участница из Украины якобы "прекрасно знает".

Красота в глазах смотрящего: Симоньян увидела тут голову свинья / Instagram/usanova_life

"Она таким образом демонстрировала, что защищает детей? Таков был посыл? Но сама Украина и эта украинка прекрасно знают, что от рук украинских военных погибло много детей", – соврала, как всегда, Симоньян.

Напомним, ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

Ранее Симоньян призвала власти России взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Она обнародовала в соцсетях видео, где комментировала усиление ВСУ за счет западных вооружений и выдвинула идею с ядерным взрывом на территории России.

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