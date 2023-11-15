Симоньян очень волнует постельная жизнь Пугачевой и Галкина.

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Симоньян назвала Галкина "мальчиком"/ Коллаж фото Instagram, скриншот из видео

Главная пропагандистка и хамка российского лживого телевидения Маргарита Самоньян, снова полезла обсуждать личную жизнь певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-артиста Максима Галкина.

Она снова заговорила о личной жизни артистов, как будто бы что-то знает о ней. Ее цитируют пропагандисты Стархит.

В частности, Симоньян взялась обсуждать бывших мужей Пугачевой. "То, что с последним официальным браком с мальчиком не повезло, так это ж собственный ее выбор. Ну кто заставлял? Были у нее и прекрасные мужчины, один мне даже очень нравился в детстве. Помните, Челобанов такой был", - говорит Симоньян.

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Она также добавила, что как только Пугачева развелась с ним, то о нем сразу же забыли. Симоньян также снова упомянула постель Пугачевой. "Тут тоже сложно сказать, по любви это было или не по любви, потому что до того, как этот человек оказался на соседней подушке с Аллой Пугачевой, о нем никто не знал. И потом, когда он перестал опочивать на этой подушке, о нем тоже сразу все забыли", — отмечает пропагандистка, не в силах не говорить на единственную волнующую ее тему.

Напомним, ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

Ранее Симоньян призвала власти России взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Она обнародовала в соцсетях видео, где комментировала усиление ВСУ за счет западных вооружений и выдвинула идею с ядерным взрывом на территории России.

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