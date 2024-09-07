Справился: появились новости о лечении короля Чарльза

Король Чарльз выбрал быть максимально публичным, даже во время тяжелого лечения.

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Чарльз III справился со своей болезнью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Здоровье короля Чарльза движется в "очень позитивном" направлении после того, как в начале этого года ему поставили диагноз рака, сообщил королевский источник.

Как сообщает The Daily Mail, новая информация поступила в то время, когда 75-летний король Чарльз готовился отметить вторую годовщину своего восшествия на престол в воскресенье.

Король пережил трудный второй год в качестве монарха, поскольку и он, и его невестка принцесса Уэльская проходили лечение от рака.

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Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Но источник сообщил, что король Чарльз справился с прошлым годом, "решившись быть настолько публичным, насколько это было возможно", чтобы заверить нацию в своих возможностях.

Король Чарльз / инфографика: Главред

Король и королева готовятся к важному турне в Австралию и Самоа осенью — их первой крупной зарубежной поездке с тех пор, как стало известно о раке Чарльза.

"Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и движется по очень позитивной траектории", — сказал источник.

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