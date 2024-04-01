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Соловий впервые после ухода от Жадана рассказала о новом романе

Дмитрий Видоменко
1 апреля 2024, 08:44
Известная певица Христина Соловий впервые после разрыва отношений с писателем Сергеем Жаданом рассказала о новых отношениях.
Сергей Жадан, Кристина Соловий
Сергей Жадан и Христина Соловий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serhiy_zhadan, instagram.com/soloviyka

Известная украинская фолк-поп-певица Христина Соловий впервые после громкого признания об окончании отношений с легендарным музыкантом и литератором Сергеем Жаданом высказалась о своих новых отношениях в интервью для "Люкс ФМ".

Девушка недвусмысленно сказала, что теперь будет осторожно говорить о своей личной жизни. Поэтому на вопрос о бойфренде Христина кратко ответила, что он служит в ВСУ. Кроме того, артистка рассказала, когда будет готова создавать семью и заводить детей (сейчас Соловий 31 год ‒ Главред).

"В годиков 35. Думаю, это мой максимум", - рассказала певица.

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Также Соловий оценила хейтерские в ее сторону после выхода откровенного интервью у Маши Ефросининой, в котором она, собственно, и призналась в романе с Жаданом.

"Я постоянно заглядывала в комментарии. Мне интересно было. Мне приятно, что это интервью стало толчком для общественной дискуссии на эту тему. Я спокойно отношусь к хейту и похвале. Я сама себе могу поставить оценку и самый большой критик – это я сама", – подытожила Христина.

Кто такая Христина Соловий?

Христина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Роман Сергея Жадана с Христиной Соловий

Украинская певица Христина Соловий призналась в интервью блогеркеМаше Ефросининой о том, что имела роман с музыкантом и литератором Сергеем Жаданом.

Причем, по словам девушки, их отношения начались, когда оба были несвободны.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. И у нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я пригласила его сняться в клипе "Юность". На тот момент наши отношения были в разгаре. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", - выдала Соловий.

Сейчас певица говорит о том, что в этом романе чувства Жадана были сильнее, чем ее. И якобы она стала инициатором разрыва отношений, потому как влюбилась в другого мужчину.

Сам Сергей Жадан пока ситуацию официально не комментирует, а на вопросы и сочувствующие сообщения фанатов либо отшучивается, либо делает вид, что не понимает, о чем идет речь.

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