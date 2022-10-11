Соловьев устроил настоящую истерику из-за его арестованной виллы в Италии и набросился на Пугачеву

Соловьев, Пугачева / скриншот

Российский пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев каждый день устраивает ругань. За открытую поддержку диктатора Путина и войну в Украине против Соловьева ввели санкции.

У Соловьева арестовал виллу в Италии. Теперь пропагандист истерит и требует ввести санкции против тех россиян, которые выступили против войны.

Вилла Соловьева, которую арестовали еще в марте, находится на острове Комо.

"У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся!", - в истерике заявил Соловьев, пишут росСМИ.

Ведущий тут же упомянул певицу Аллу Пугачеву, которая поддержала Украину и выступила против войны.

"Вот у меня в Италии забрали что-то, арестовали, а в поселке Грязь все по-прежнему стоит", - возмущается журналист.

За свои скандальные слова Соловьев решил немного оправдаться и вдруг воскликнул, что это такая "шутка".

"Шутка, не волнуйтесь. Там очень дорого!", - воскликнул Владимир Соловьев.

Отметим, в поселке Грязь находится замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Недавно стало известно, что Пугачева выставила свою элитную недвижимость на продажу и покинула Россию.

Галкин стал иноагентом в РФ

Российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Незадолго до этого эпизода его супруга Алла Пугачева вернулась на родину. Одной из причин называют недвижимость, которой владеет звездное семейство.

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