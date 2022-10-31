Солистка Kazka Александра Зарицкая показала соблазнительные изгибы в костюме гейши

Александра Зарицкая нарядилась гейшей на Хэллоуин / instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA и тренер Голосу країни-12 Александра Зарицкая сейчас находится в Нью-Йорке. Она впервые оказалась в США в канун Хэллоуина, который там отмечают с особым размахом.

Масштабы подготовки к празднику настолько впечатлили украинскую артистку, что она не удержалась и приняла решение поучаствовать в маскараде.

На своей странице в Instagram Зарицкая показала два хэллоуинских образа. "Впервые оказалась в Нью-Йорке в период Хэллоуина. И это невероятно! Все вокруг готовятся, выбирают луки, красятся. Весь город – одна огромная костюмированная вечеринка. Не могла остаться в стороне (вы же знаете, как я все это обожаю) и подготовила несколько образов для встречи с друзьями", - пишет Александра.

Первый образ певицы - дива в стиле диско, с ярким макияжем и шапкой волос, уложенных в стиле афро. Второй - гейша в мятно-зеленом кимоно, которое идеально подчеркнуло фигуру Зарицкой.

На одной из вечеринок артистка встретила украинскую супермодель Алину Байкову, одетую инопланетянкой в белом корсете и разноцветном парике.

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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