УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Солистка Kazka Александра Зарицкая показала соблазнительные изгибы в костюме гейши

31 октября 2022, 16:47

Зарицкая примерила Кимоно и встретила одну из красивейших моделей Украины в инопланетном образе.

Александра Зарицкая
Александра Зарицкая нарядилась гейшей на Хэллоуин / instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA и тренер Голосу країни-12 Александра Зарицкая сейчас находится в Нью-Йорке. Она впервые оказалась в США в канун Хэллоуина, который там отмечают с особым размахом.

Масштабы подготовки к празднику настолько впечатлили украинскую артистку, что она не удержалась и приняла решение поучаствовать в маскараде.

На своей странице в Instagram Зарицкая показала два хэллоуинских образа. "Впервые оказалась в Нью-Йорке в период Хэллоуина. И это невероятно! Все вокруг готовятся, выбирают луки, красятся. Весь город – одна огромная костюмированная вечеринка. Не могла остаться в стороне (вы же знаете, как я все это обожаю) и подготовила несколько образов для встречи с друзьями", - пишет Александра.

Первый образ певицы - дива в стиле диско, с ярким макияжем и шапкой волос, уложенных в стиле афро. Второй - гейша в мятно-зеленом кимоно, которое идеально подчеркнуло фигуру Зарицкой.

На одной из вечеринок артистка встретила украинскую супермодель Алину Байкову, одетую инопланетянкой в белом корсете и разноцветном парике.

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

Другие новости:

шоу-бизнес Александра Зарицкая новости шоу бизнеса Хэллоуин 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:00

Чем можно заменить пищевые дрожжи: секреты опытных домохозяек

17:57

Гороскоп на ноябрь-2022: что планировать и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

17:45

В Украине закончилось оборудование, которое необходимо для восстановления энергообъектов - ДТЭКВидео

17:29

Favbet Foundation передал ВСУ антидронную винтовку

17:21

Без электричества до полсуток: появились новые графики отключений в КиевеВидео

Реклама
16:48

День всех святых 2022: дата, традиции дня, поздравления

16:47

Солистка Kazka Александра Зарицкая показала соблазнительные изгибы в костюме гейши

16:32

Двойникам Путина сделали пластику: в ГУР объяснили, как вычислить "клонов"Видео

16:14

Кожа трескается, шелушится и печет: как правильно ухаживать за лицом и руками в холодное время годаВидео

16:10

Приметы на 1 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не испортить всю жизньВидео

16:02

Какой цветок вам понравился больше всего: тест расскажет, какими вас видят мужчины

15:57

"IRIS-T отработала на 100%": в ВСУ раскрыли детали "охоты" на ракеты РФВидео

15:48

Ситуация критическая: из Киевской области могут начать эвакуацию людей в другие областиВидео

15:42

Тайная свадьба Максимуса-гладиатора: 58-летний Рассел Кроу женился

15:29

Хэллоуин 2022: веселые картинки и поздравления

15:15

Удары по инфраструктуре РФ спланировала неделями ранее: в разведке раскрыли деталиВидео

15:14

Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

15:02

Экс-зять Пугачевой решил помогать российским террористам

15:01

В РФ показали, как запускали ракеты по Украине: они летели с моряВидео

14:58

Яиц не будет ни по 70, ни по 100 грн: в 2023 популярный продукт может исчезнуть с прилавков в Украине

Реклама
14:55

Собрался и уехал: знаменитый российский спортсмен отказался выступать за родную Россию из-за войны

14:41

У Путина разразились угрозами из-за "зернового соглашения" без РФВидео

14:21

Хотели оставить украинцев без света, воды и тепла: РФ призналась в массированном обстреле УкраиныВидео

14:19

Инцидент попал на видео: Киркоров снова опозорился и послал журналисткуВидео

14:19

В боях за Украину погиб бывший депутат из Львова Юрий Лунь

14:11

Шикарные рулетики из рыбы на Новый год 2023: уникальный рецепт праздничной закускиВидео

14:06

Радиодиктант 2022: дата, кто будет читать

14:05

У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качкомВидео

13:57

"Зеленский пойдет на переговоры": престарелый фанат Путина Берлускони выдал бред о завершении войныВидео

13:33

Массированный обстрел Украины: оккупанты повредили 18 объектов, более 10 человек пострадалиВидео

13:31

Угроза "блэкаута": обстрелы РФ усугубили ситуацию в энергосистеме, начались новые отключенияВидео

13:28

Госпереворот в России произойдет благодаря ВСУ: Каспаров спрогнозировал смену власти в РФ

13:14

Хэллоуин 2022: дата, традиции и запреты дня

12:59

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на ваши черты характера, которые бесят окружающих

12:47

"Беспрецедентно": в ВСУ объяснили, благодаря чему ПВО сбила большинство ракет РФВидео

12:29

Из-за ракетного удара в Киеве 80% жителей остались без водоснабжения: когда включат воду

11:57

Кровавые разборки в Крыму: военные РФ устроили драку со стрельбой, есть погибший и раненыеВидео

11:54

Провел сутки в пути, чтобы умереть: ВСУ ликвидировали оккупанта из Марий Эл

11:44

Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея ДжеджулыВидео

11:41

"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

Реклама
11:33

Ошметки разбросало на сотни метров: в РФ взрывами раскурочило два вертолета Ка-52Видео

11:20

"За эти деньги рассчитывала на нормальное отношение": Квиткова пожаловалась на неудачную пластическую операциюВидео

11:07

Несмотря на отказ РФ от зерновой сделки, из портов Украины вышли 12 судов

10:55

"Варварские удары": в США жестко отреагировали на ракетный террор РФ в УкраинеВидео

10:33

Дорофеева прокомментировала свою беременность

10:29

РФ за утро спустила на ветер $650 млн: силы ПВО Украины сбили 44 из полсотни российских ракетВидео

10:19

Под Киевом есть раненые и разрушения в результате ракетных ударов РФВидео

10:18

Как лучше сушить грецкий орех: главные правила и необычные лайфхакиВидео

09:54

Часть Киева без света: российские ракеты повредили энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир

09:38

Ракетный террор РФ: в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии – ОПВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять