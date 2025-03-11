Солист Modern Talking категорически отказался выступать в РФ - причины

Томас Андерс назвал условия, при которых готов вновь выйти к русской аудитории.

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Томас Андерс из Modern Talking не хочет выступать в РФ - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thomasanders_official

Вкратце:

Томас Андерс опроверг слухи о том, что готовит концерты в стране-агрессоре

Артист рассказал, какие два пункта должны свершиться, чтобы он возобновил выступления в рф

Месяц назад росСМИ "взорвались" новостью о том, что один из бывших участников немецкого дуэта Modern Talking Томас Андерс планирует в ближайшее время концерты в стране-оккупанте. Там хоть и стараются доказать, что изоляция их не волнует, но трясутся от счастье, если вдруг кто-то из цивилизованного мира решит выступить на сцене рф.

Однако слухи про тур Андерса решительно опроверг сам музыкант. В интервью для Süddeutsche Zeitung артист заявил, что не готов приезжать в россию, пока на троне диктатор путин, и пока не наступит справедливый мир в войне с Украиной.

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"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это "мир, радость и блины". Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", - говорит Томас Андерс.

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Что такое Modern Talking? Modern Talking - немецкий поп-дуэт, состоявший из вокалиста Томаса Андерса и продюсера, а также автора всех песен Дитера Болена. Коллектив был образован в Гамбурге в 1984 году. Является одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров, сообщает Википедия.

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