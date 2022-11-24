Солист группы Måneskin Дамиано Давид и модель Кайя Гербер закрутили роман

Известно, что ранее знаменитости уже находились в счастливых романтических отношениях с другими партнерами.
Итальянский певец, солист группы Måneskin Дамиано Давид и американская модель, дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер завели роман. Об этом заявляет портал сплетен DeuxMoi.
Новость подхватили даже именитые СМИ: молодых людей застукали за страстными поцелуями в итальянском клубе Dirty Mondays. Сами знаменитости пока не комментируют этот слух.
Известно, что Давид состоит в длительных отношениях с моделью Джорджией Солери, на странице в Instagram которой еще в начале ноября было опубликовано романтическое фото с музыкантом.
У Кайи Гербер отношения с Остином Батлером, американским актером, который наиболее известен по роли Элвиса Пресли в музыкальной биографической драме Элвис. В марте они вместе посетили вечеринку W magazine.
Ранее стало известно, что 49-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум планирует подарить своему нынешнему мужу, 33-летнему немецкому музыканту Тому Каулитцу, ребенка.
Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, как попала с годовалым ребенком в ДТП в Киеве.
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