Кайя Гербер вышла на подиум в прозрачном наряде без белья

Кайя Гербер вышла на подиум Alaïa в прозрачном платье без белья / instagram.com/kaiagerber

Американская модель и актриса Кайя Гербер заслужила в мире моды особое место как внешними данными, так и тяжелым трудом. В 21 год девушка уже поучаствовала в сотнях модных показов и была лицом топовых модных брендов.

На Гербер давно уже не смотрят просто как на дочь Синди Кроуфорд. Она - профессиональная модель, за честь работать с которой нужно побороться.

На сей раз повезло французскому модному дому Alaïa, который сейчас возглавляет бельгиец Питер Мульер. На его странице в Instagram появились фотографии показа новой коллекции бренда, не последнюю роль в котором сыграла Кайя.

На подиум она вышла в роскошном платье: верх состоит из черной прозрачной блузы, рукава которой заканчиваются митенками, низ - бордовая юбка в пол а-ля рыбий хвост.

В целом образ Гербер можно назвать сдержанным - классические линии силуэта, простая укладка, натуральный макияж. Пикантности же наряду модели придает тот факт, что на подиум Кайя вышла без нижнего белья, так что прозрачная ткань не скрывала, а лишь подчеркивала изящные и соблазнительные формы модели.

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