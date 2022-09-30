21-летняя дочь Синди Кроуфорд показала постельное фото топлес

Кайя Гербер не из тех, кто предпочитает пижамы - в кровати модель предпочитает минимум одежды.
Американская модель и актриса Кайя Гербер могла бы получить от этого мира все на блюдце, ведь ее мама - легендарная Синди Кроуфорд, одна из первых супермоделей с мировым именем.
Однако юна наследница оказалась слишком честолюбива, и в мире моды предпочитает добиваться всего самостоятельно - благодаря незаурядной внешности и чрезвычайному трудолюбию. Гербер всего 21 год, но больше половины своей жизни она в модельном бизнесе.
Недавно полуобнаженные фотографии Кайи появились в популярном журнале Flaunt Magazine. Девушка дала изданию большое интервью, в котором рассказала о своих актерских амбициях и о примерах сильных женщин в ее окружении, которые ее вдохновляют.
Среди прочих кадров для глянца особо примечательным оказалось постельное фото модели - на нем 21-летняя Гербер позирует в шелковых серебристых шортиках от Prada и в лавандовых стрингах, резинка которых кокетливо выглядывает из-под одежды. Девушка лежит на нежно-розовых простынях, щекой прижимаясь к подушке. Одной рукой она прикрывает обнаженную грудь.
Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.
Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.
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