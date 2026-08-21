София Ротару сообщила о трауре — детали

Вы узнаете:
- Как София Ротару почтила память жертв обстрела Киева
- Последствия удара РФ по столице
Легендарная украинская певица София Ротару вышла на связь с поклонниками в День траура, объявленный в Киеве, и выразила соболезнования из-за очередного акта агрессии РФ. Артистка обратилась к поклонникам в своем Instagram.
Артистка не смогла пройти мимо трагических событий, произошедших после массированного обстрела столицы в ночь на 20 августа. На следующий день, 21 августа, когда город погрузился в скорбь по погибшим, Ротару опубликовала лаконичную, но наполненную болью сторис.
Певица показала подписчикам символический кадр с зажженной свечой на фоне городских домов и надписью "21 августа. День траура в Киеве". Звезда решила отказаться от долгих речей, передав всю глубину своих чувств всего одной деталью - эмодзи разбитого сердца.
Напомним, что массированная атака на Киев произошла в ночь на 20 августа. Враг применял ракеты и ударные дрони. В результате ударов существенные повреждения получили жилые дома, больницы и учебные заведения, а в разных уголках столицы вспыхнули масштабные пожары.
По официальным данным, атака унесла жизни 16 человек, а еще более 35 жителей получили ранения различной степени тяжести. За сутки Киев пережил сразу несколько волн вражеских ударов.
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Ранее Главред сообщал, что Юрий Ткач и его супруга Виктория преодолели глубокий кризис в отношениях, возникший на фоне полномасштабной войны. Шоумен откровенно рассказал журналистам, с какими сложностями они столкнулись.
Также Ани Лорак высказала недовольство тем, как проводят лето современные подростки. Певица-предательница призналась, что ее 15-летняя дочь София практически не расстается с телефоном, Также Лорак заявила, что ее дочь не собирается переезжать к отцу.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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