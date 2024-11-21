София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

Даже в вопросах недвижимости Ротару пытается оборвать все связи с оккупантом.

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София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

София Ротару продает трехкомнатную квартиру в историческом центре москвы

Снимки жилища звезды и подробности его продажи появились в Сети

Уже неделю в прессе активно освещается новость о том, что украинская певица София Ротару в срочном порядке избавляется от своей российской недвижимости. В частности речь идет о трехкомнатной квартире в центре столицы страны-агрессора.

За нее София Михайловна якобы ожидает получить не менее 500 тыс. долларов США. РосСМИ отмечают - ежедневно квартиру Ротару осматривает по 3-4 потенциальных покупателя, однако дело пока не сдвинулось с мертвой точки.

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Тогда в Сети появились фотографии якобы того самого жилища, от которого артистка так мечтает избавиться. На снимках можно рассмотреть просторную гостиную, спальню и кухню-столовую общей площадью в 112 квадратных метра.

Эту квартиру Софии Михайловне якобы подарил один из мэров столицы страны на болотах. Расположена она недалеко от Московского зоопарка.

София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / cian.ru

София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / cian.ru

София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / cian.ru

София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / cian.ru

София Ротару новости - как выглядит квартира Софии Ротару в москве / cian.ru

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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