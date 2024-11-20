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Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

Анна Подгорная
20 ноября 2024, 21:06
689
Элина Свитолина поделилась редким фото Скай.
Элина Свитолина
Элина Свитолина новости - как выглядит дочь Элины Свитолиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Кратко:

  • Элина Свитолина и Гаэль Монфис - родители дочери по имени Скай
  • Теннисистка показала редкий снимок с малышкой

Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина два года назад впервые стала мамой - она родила от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, девочку, которую родители назвали Скай.

Гаэль и Элина стараются скрывать лицо малышки, но все же время от времени не могут сдержаться, чтобы не похвастаться своим сокровищем. Так недавно крошка Скай появилась на странице мамы в Instagram.

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Свитолина засняла дочь со спины - девочка, одетая во все розовое и с кокетливым бантом на макушке, увлеченно играла с собакой. Похоже домашний питомец стал для нее настоящим другом.

Стоит отметить, что в свои два года Скай Монфис уже имеет собственный автопарк - на снимке можно увидеть припаркованный рядом с девочкой белый детский автомобиль.

Скай Монфис
Элина Свитолина новости - как выглядит дочь Элины Свитолиной / instagram.com/elisvitolina

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Кто такая Элина Свитолина?

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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