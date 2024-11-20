Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

Элина Свитолина поделилась редким фото Скай.

https://stars.glavred.info/mamino-sokrovishche-kak-vyglyadit-dvuhletnyaya-doch-svitolinoy-ot-monfisa-10616093.html Ссылка скопирована

Элина Свитолина новости - как выглядит дочь Элины Свитолиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Кратко:

Элина Свитолина и Гаэль Монфис - родители дочери по имени Скай

Теннисистка показала редкий снимок с малышкой

Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина два года назад впервые стала мамой - она родила от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, девочку, которую родители назвали Скай.

Гаэль и Элина стараются скрывать лицо малышки, но все же время от времени не могут сдержаться, чтобы не похвастаться своим сокровищем. Так недавно крошка Скай появилась на странице мамы в Instagram.

видео дня

Свитолина засняла дочь со спины - девочка, одетая во все розовое и с кокетливым бантом на макушке, увлеченно играла с собакой. Похоже домашний питомец стал для нее настоящим другом.

Стоит отметить, что в свои два года Скай Монфис уже имеет собственный автопарк - на снимке можно увидеть припаркованный рядом с девочкой белый детский автомобиль.

Элина Свитолина новости - как выглядит дочь Элины Свитолиной / instagram.com/elisvitolina

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред сообщал, что популярного ведущего тревел-шоу "Узол и Манько" Максима Манько мобилизовали - он показал свою повестку и уже проходит военно-врачебную комиссию.

Также украинская певица Слава Каминская показала, как ее лицо и тело выглядят через полгода после пластики - множественные операции и процедуры она сделала в канун своего сорокалетия.

Читайте также:

Кто такая Элина Свитолина? Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред