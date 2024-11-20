Мамино сокровище: как выглядит двухлетняя дочь Свитолиной от Монфиса

Кратко:
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис - родители дочери по имени Скай
- Теннисистка показала редкий снимок с малышкой
Звезда украинского тенниса и олимпийская чемпионка Элина Свитолина два года назад впервые стала мамой - она родила от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, девочку, которую родители назвали Скай.
Гаэль и Элина стараются скрывать лицо малышки, но все же время от времени не могут сдержаться, чтобы не похвастаться своим сокровищем. Так недавно крошка Скай появилась на странице мамы в Instagram.
Свитолина засняла дочь со спины - девочка, одетая во все розовое и с кокетливым бантом на макушке, увлеченно играла с собакой. Похоже домашний питомец стал для нее настоящим другом.
Стоит отметить, что в свои два года Скай Монфис уже имеет собственный автопарк - на снимке можно увидеть припаркованный рядом с девочкой белый детский автомобиль.
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Кто такая Элина Свитолина?
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
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