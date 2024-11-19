Каминская показала, как ее лицо и тело выглядят через полгода после пластики

Над Славой была проведена ювелирная работа, которая "омолодила" артистку лет на 20.

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Слава Каминская новости - как Слава Каминская выглядит после пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

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Весной 2024 певица перенесла ряд пластических операций и процедур

Полгода спустя Каминская хвастается окончательным результатом

Украинская певица Слава Каминская весной 2024 года, в канун своего 40-летия, решила лечь под нож пластического хирурга. Она прошла через пластику груди, век, удаление комков Биша и другие омолаживающие процедуры, которые ранее откладывала в долгий ящик.

Через полгода после серьезных вмешательств в ее внешность артистка решила показать, как изменились ее лицо и фигура после пластики. Фотодоказательства Слава выложила в своем блоге в Instagram.

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При этом Каминская отметила, что сейчас переживает "мистические мгновения, когда мир становится завершенным". Стал ли причиной этого отпуск в Испании, или внешний вид, который наконец приходит в окончательную форму, певица уточнять не стала.

"Иногда бывают такие моменты, такие места… Когда все вокруг — люди, пространство, мгновение — складывается в идеальную картину. И вдруг ты ощущаешь: вот он, твой момент. Здесь и сейчас. Все, абсолютно все оказывается на своем месте, как будто иначе быть не могло. Это не про то, что в мире нет боли или трудностей. Это про то, что в этой точке времени и пространства ты находишь свою внутреннюю опору. Эти редкие, почти мистические мгновения, когда твой мир становится завершенным", - пишет звезда.

Слава Каминская новости - как Слава Каминская выглядит после пластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

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Ранее Главред сообщал, что Потап публично отверг Настю Каменских. Пара, о проблемах которой уже давно говорят в светских кругах, сейчас живет в разных странах, и проживает совершенно отдельные жизни.

Также известный ведущий Алексей Суханов показал, как выглядел 30 лет назад. Тогда он, еще будучи студентом, только начинал постигать азы работы диктора на радио.

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Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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