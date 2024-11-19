Каминская показала, как ее лицо и тело выглядят через полгода после пластики

Краткое содержание:
- Весной 2024 певица перенесла ряд пластических операций и процедур
- Полгода спустя Каминская хвастается окончательным результатом
Украинская певица Слава Каминская весной 2024 года, в канун своего 40-летия, решила лечь под нож пластического хирурга. Она прошла через пластику груди, век, удаление комков Биша и другие омолаживающие процедуры, которые ранее откладывала в долгий ящик.
Через полгода после серьезных вмешательств в ее внешность артистка решила показать, как изменились ее лицо и фигура после пластики. Фотодоказательства Слава выложила в своем блоге в Instagram.
При этом Каминская отметила, что сейчас переживает "мистические мгновения, когда мир становится завершенным". Стал ли причиной этого отпуск в Испании, или внешний вид, который наконец приходит в окончательную форму, певица уточнять не стала.
"Иногда бывают такие моменты, такие места… Когда все вокруг — люди, пространство, мгновение — складывается в идеальную картину. И вдруг ты ощущаешь: вот он, твой момент. Здесь и сейчас. Все, абсолютно все оказывается на своем месте, как будто иначе быть не могло. Это не про то, что в мире нет боли или трудностей. Это про то, что в этой точке времени и пространства ты находишь свою внутреннюю опору. Эти редкие, почти мистические мгновения, когда твой мир становится завершенным", - пишет звезда.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред сообщал, что Потап публично отверг Настю Каменских. Пара, о проблемах которой уже давно говорят в светских кругах, сейчас живет в разных странах, и проживает совершенно отдельные жизни.
Также известный ведущий Алексей Суханов показал, как выглядел 30 лет назад. Тогда он, еще будучи студентом, только начинал постигать азы работы диктора на радио.
Читайте также:
- "Молоковоз наедет": Тина Кароль высмеяла Светлану Лободу прямо на сцене
- "У нас нет алиментов": бывшая жена Потапа рассказала правду о нем
- "Мощный инструмент": Горовая призналась, попадет ли Dorofeeva на Евровидение
Кто такая Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред