Спортсмен-депутат Жан Беленюк впервые признался, почему одинок

Также он поделился своими планами на личную жизнь.

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Жан Беленюк новости - Жан Беленюк прокомментировал личную жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhanbeleniuk

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Почему Жан Беленюк все еще холостяк

Какие планы чемпион строит на будущее

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и политик Жан Беленюк всегда молчалив, когда дело касается личной жизни. Спортсмен признается - молчит, потому что рассказывать особо не о чем.

33-летний Беленюк холост, но надеется в скором времени это исправить. Об этом он недавно рассказал в комментарии для СТБ.

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Он отметил, что скрывать избранницу, как только она у него появится, не планирует. "Я пообещал, что когда женюсь, то все узнают имя моей избранницы. А сейчас мне просто нечем похвастаться", - говорит депутат.

Также он впервые признался, почему одинок. До того, как на летних Олимпийских играх-2024 Жан Беленюк признался, что уходит из большого спорта, почти все его свободное время занимали исключительно тренировки. Остальное время он посвящал политической карьере - тут уж не до любви.

"Мне не хватало времени, чтобы решать подобные вопросы. Сейчас, когда активный спорт отошел в историю, думаю, будет больше времени. Мне 33 года. Я уже задумываюсь, чтобы завести семью, детей", - поделился олимпийский чемпион.

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Кто такой Жан Беленюк? Жан Беленюк – украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец – депутат ВРУ.

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