Собрались за пятым: Инна Мирошниченко заговорила про нового ребенка

Тимур и Инна Мирошниченко активно обсуждают новую жизнь в их семье.

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Инна Мирошниченко рассказала, что она и Тимур Мирошниченко хотят еще одного ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Кратко:

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают двоих биологических и двоих усыновленных детей

Инна поделилась планами о пятом ребенке

Украинская юрист, блогерша и общественная деятельница Инна Мирошниченко вместо со своим мужем, телеведущим Тимуром Мирошниченко, стали родителями для четверых детей: в их семье живут биологические сын и дочь, а также сын и дочь "рожденные сердцем".

Большая семья, а также возможность подарить дом детям, которые остались без родителей, очень вдохновляют Мирошниченков. Конечно, воспитывать четвертых малышей, очень разных по характеру и темпераменту - задачка не из легких, но недавно Инна намекнула, что в их семье может появиться пятый ребенок.

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В интервью для Славы Демина она рассказала, что обсуждает с Тимуром этот вопрос. Пока пара не приняла окончательное решение - будет ли ребенок их биологическим, или они возьмут еще одного из детского дома. Но мысль о том, что их может стать больше, уже определенно витает в воздухе.

"Безусловно, да. Но нужна пауза. Мы с Тимуром вдвоем говорили. У нас пока есть колебания – пятого родить сердцем или биологически. Или гены продолжить, потому что надо воспроизводить украинский генофонд, но при этом есть дети, которым нужна помощь. По-разному меня колеблет. Когда вижу детей, лишенных родительской опеки, то думаю, что – нет, нужно усыновить. Ибо сначала нужно дать этим семью. А с другой стороны – нужно улучшать популяцию. И это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить после себя что-то в максимально большом количестве. Поэтому точно хотим, но пока не хватит ресурса на еще одного ребенка, его некуда размещать", - поделилась Инна Мирошниченко.

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Кто такая Инна Мирошниченко? Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и двоих приемных - сына Марселя и дочь Ангелину. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

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