У Melovin из-за алкоголя отнялась рука - певец рассказал про проблемы

Что рассказал Меловин:
- Что именно певец пытался "залить" алкоголем
- Какие прогнозы про его здоровье давали врачи
- Сколько звезда уже не пьет
Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) осенью 2023 года сообщил, что ему диагностировали сахарный диабет. 27-летний артист отмечает, что это - реакция его организма на злоупотребление алкоголем.
Пагубная привычка закрепилась в жизни Меловина после начала полномасштабной войны. Ее ужасы наложились в душе певца на личный экзистенциальный кризис, поиск себя и ответов на сложные жизненные вопросы. Избавляться от ментальных проблем Бочаров решил при помощи алкоголя.
Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой. Осознание, что он опускается на дно, пришло к Меловину, когда однажды он проснулся после попойки и перестал чувствовать руку - конечность отняло на целых три дня.
"У меня отняло левую руку на три дня. Я проснулся так однажды и думаю: "Ну, онемела рука". Наступает вечер, рука не проходит. Наступает следующий день, рука онемелая. Третий день - рука онемелая. И тут я сам уже испугался, позвонил своему психиатру. Она сказала: "Тебе [капец]". Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени. Я пошел на УЗИ, и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и то в возрасте за 50 лет". Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Напивался до беспамятства", - вспоминает звезда.
Однако и это не сподвигло Бочарова бросить пить. Лишь после того, как ему диагностировали диабет и дали неутешительный прогноз, что при подобном образе жизни он едва ли доживет до тридцати, Меловин нашел в себе силы сказать "нет" пагубной привычке. Певец признается - не пьет с апреля 2023 года.
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Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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