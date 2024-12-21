У Melovin из-за алкоголя отнялась рука - певец рассказал про проблемы

Меловин выпивал за вечер две бутылки крепкого алкоголя и стоял на пороге цирроза печени.

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Melovin рассказал о последствиях своей алкогольной зависимости / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Что рассказал Меловин:

Что именно певец пытался "залить" алкоголем

Какие прогнозы про его здоровье давали врачи

Сколько звезда уже не пьет

Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) осенью 2023 года сообщил, что ему диагностировали сахарный диабет. 27-летний артист отмечает, что это - реакция его организма на злоупотребление алкоголем.

Пагубная привычка закрепилась в жизни Меловина после начала полномасштабной войны. Ее ужасы наложились в душе певца на личный экзистенциальный кризис, поиск себя и ответов на сложные жизненные вопросы. Избавляться от ментальных проблем Бочаров решил при помощи алкоголя.

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Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой. Осознание, что он опускается на дно, пришло к Меловину, когда однажды он проснулся после попойки и перестал чувствовать руку - конечность отняло на целых три дня.

"У меня отняло левую руку на три дня. Я проснулся так однажды и думаю: "Ну, онемела рука". Наступает вечер, рука не проходит. Наступает следующий день, рука онемелая. Третий день - рука онемелая. И тут я сам уже испугался, позвонил своему психиатру. Она сказала: "Тебе [капец]". Анализы показали, что у меня стеатогепатоз печени. Я пошел на УЗИ, и мне женщина говорит: "Извините, но такую печень я видела только у аграриев, которые травят поля, и то в возрасте за 50 лет". Я сказал, что вы просто не понимаете количество выпитого алкоголя. Я мог выпить две бутылки джина за вечер. Напивался до беспамятства", - вспоминает звезда.

Однако и это не сподвигло Бочарова бросить пить. Лишь после того, как ему диагностировали диабет и дали неутешительный прогноз, что при подобном образе жизни он едва ли доживет до тридцати, Меловин нашел в себе силы сказать "нет" пагубной привычке. Певец признается - не пьет с апреля 2023 года.

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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