Собирают консилиум врачей: что случилось с Кейт Миддлтон на фоне онкологии

На консилиуме врачи собираются обсудить здоровье членов королевской семьи.

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В замке Балморал пройдет консилиум врачей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Король Чарльз и принцесса Кейт Миддлтон сейчас лечатся от рака и этот год стал очень тяжелым для королевской семьи.

Как сообщает издание Daily Mail, в замке Балморал, где сейчас находится Чарльз и его жена Камилла, скоро соберется консилиум врачей. Медики планирует обсудить вопросы, связанные со здоровье членов королевской семьи.

Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия. видео дня

Одним из главных пунктов станет состояние здоровья короля и его невестки Кейт и перспективы их выздоровления. Букингемский дворец пока никак не комментировал будущее событие, но уже стало известно, что Миддлтон уверенно идет на поправку.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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