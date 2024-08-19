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Не могла признаться: Кейт Миддлтон долго скрывала правду от народа

Элина Чигис
19 августа 2024, 09:50
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СМИ заявляют, что на самом деле Кейт Миддлтон болела намного дольше, чем думают поклонники.
Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон уже давно заболела раком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принцесса Кейт Миддлтон еще в марте публично призналась, что лечится от рака и поэтому не появлялась на публике. Сейчас же она все чаще радует фанатов своим видом и иногда посещает светские мероприятия.

Как сообщило издание Daily Beast, заболевание Кейт длится намного дольше, чем об этом стало известно.

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Миддлтон заболела еще до хирургической операции, которая прошла в январе, сейчас же она проходит реабилитацию после курса химиотерапии.

Пока нет никаких обещаний, когда же Миддлтон вернется к привычному режиму работы, но, если проанализировать последние ее выходы, самые значимые мероприятия будут с ее участием.

инфографика Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон?

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Ранее стало известно, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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