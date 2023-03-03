Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

Австралийку Джину Стюарт признали самой горячей бабушкой в мире. В свои 52 года она выглядит просто невероятно.
Она часто публикует полуголые снимки в своем Instagram, но признается, что не считает себя "горячей", как о ней говорят поклонники.
"Достаточно забавно, что мировая пресса присвоила мне этот титул, а четыре года назад пресса провела конкурс с участием других бабушек, и публика назвала меня самой горячей в мире. На самом деле это довольно нелепо", - говорит Джина.
Первый ребенок у Джины родился в 19 лет. Сейчас у нее четверо детей и три внука. "Бабушка" активно ведет свою страничку в соцсетях, где делиться секретами своей красоты и публикует пикантные фото.
Джена говорит, что поддерживать такую форму в 52 года ей помогает здоровый образ жизни.
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