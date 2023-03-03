УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

3 марта 2023, 11:18
Первый ребенок у Джины родился в 19 лет. Сейчас у нее четверо детей и три внука.
Джина Стюарт
Джина Стюарт / instagram.com/ginastewarthealth/

Австралийку Джину Стюарт признали самой горячей бабушкой в мире. В свои 52 года она выглядит просто невероятно.

Она часто публикует полуголые снимки в своем Instagram, но признается, что не считает себя "горячей", как о ней говорят поклонники.

"Достаточно забавно, что мировая пресса присвоила мне этот титул, а четыре года назад пресса провела конкурс с участием других бабушек, и публика назвала меня самой горячей в мире. На самом деле это довольно нелепо", - говорит Джина.

видео дня
Джинна Стюарт
Джинна Стюарт / instagram.com/ginastewarthealth/

Первый ребенок у Джины родился в 19 лет. Сейчас у нее четверо детей и три внука. "Бабушка" активно ведет свою страничку в соцсетях, где делиться секретами своей красоты и публикует пикантные фото.

Джена Стюарт
Джена Стюарт / instagram.com/ginastewarthealth/

Джена говорит, что поддерживать такую форму в 52 года ей помогает здоровый образ жизни.

Ранее 31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски дала дерзкий ответ всем, кто критикует ее за любовь к нарочито эротичным нарядам - в новой фотосессии она разделась догола.

Также украинская певица MamaRika в соблазнительном нижнем белье поиграла мускулами перед зеркалом - артистка успешно борется с последствиями новогодних салатиков.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:35

Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

11:34

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

11:33

Особенности и риски поздней беременности новости компании

11:18

Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

11:05

"Произошло кровоизлияние": Данилко пришлось отменить концерты Сердючки из-за серьезной болезниВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:55

Переговоры Киева и Москвы возможны после деоккупации Запорожья и Херсонщины - советник Залужного

10:46

Ученые ахнули: что нашли в 188-летней "капсуле времени", спрятанной в башне церквиВидео

10:38

Тогда - незаменимое, сейчас - бесполезное: почему в советских квартирах было окно в туалетеВидео

10:16

Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветникВидео

Реклама
10:06

США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - ПентагонВидео

09:49

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

09:30

Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

09:20

Гороскоп на сегодня 3 марта 2023: Тельцам – раздумия, Львам - вдохновениеВидео

09:20

Если Россия соберёт 30 тысяч в Приднестровье, то пойдет в наступление на Одессу - ПритулаЭксклюзив

09:02

"Выдерживали прямое попадание ракет": эксперт назвал самые безопасные места во время землетрясенияВидео

08:49

Ольха-М достанет до Крыма: Украина увеличит дальность ударов высокоточных ракетВидео

08:33

"Бавовна" в Подмосковье, где разрабатывали Искандеры и Кинжалы для армии РФ: новые подробности

08:32

Будет ли Иран существовать? Разделение четырех провинций в Южном Азербайджане может закончиться распадом страны

08:20

У Москвы есть три недели для принятия решения о выводе войск из Молдовымнение

08:02

"Соловьев же врать не будет": Слепаков поглумился над россиянамиВидео

Реклама
07:32

Хитрые японцы ставят бутылки с водой возле своих домов: зачем они так делаютВидео

07:28

Россиян ликвидируют сотнями: Данилов назвал потери РФ и Украины в БахмутеВидео

07:27

Оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и хотят заставить ВСУ отступить - ISWВидео

07:26

Красота, грация и лучший друзья: 5 самых популярных пород котов в 2023 годуВидео

06:51

От Javelin и Stinger до танков: как выглядят более $30 млрд помощи США Украине - WSJВидео

06:20

Некрологи о Путине после его смертимнение

05:10

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

04:05

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

03:20

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

03:20

Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лавашаВидео

02:52

Без белья, без стыда, но с улыбкой: Катя Лозовицкая снялась обнаженной

02:22

"Зачем делать такие фото?": Волочкова вызвала отвращение и смех у людейВидео

01:38

ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в мартеВидео

00:51

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

00:05

Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 летФото

00:01

Сочная и мокрая Ким Кардашьян изогнулась под душем в микро купальнике

02 марта, четверг
23:56

"Лопнет, как переспевший арбуз": Данилов назвал конкретный регион, с которого начнется развал РФВидео

23:56

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:32

"Будет прямое вступление в войну": Медведев в истерике назвал "причину" войны РФ с НАТОВидео

23:20

Украину ждет похолодание: погода будет зимней - синоптикВидео

Реклама
22:59

Надежда оборвалась: на Винничине похоронят 33-летнего воина, которого год считали пропавшим без вестиВидео

22:20

"Куда бежать надо?": под Москвой случился сильный взрыв, россияне устроили истерикуВидео

22:07

Зеленский провел срочное заседание Ставки: "надо подавить огонь террористов"Видео

22:03

Зеленский жестко поставил Россию на место из-за удара по дому в ЗапорожьеВидео

21:40

"С головой не в порядке": Пугачева ответила россиянамВидео

21:38

Зачем лить пиво в сковородку: хитрый трюк, который спасет кухонный инвентарь

21:26

Эксперт назвал настоящую причину, почему Кремль хотел уничтожить энергоситему УкраиныВидео

20:49

Вся запыленная и с изрезанным лицом: в Запорожье чудом уцелела девушка во время ракетного удараФотоВидео

20:17

"Ждем оружие и готовим военных": у Залужного рассказали, когда начнется контрнаступление ВСУВидео

20:14

"Начало освобождения РФ": в ГУР заявили, что события на Брянщине могут подорвать режим ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять