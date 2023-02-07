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Качок в стрингах: MamaRika поиграла мускулами в соблазнительном нижнем белье

7 февраля 2023, 22:56
Анастасия Середа всерьез взялась за свою фигуру чтобы устранить последствия новогодних салатиков.
MamaRika
MamaRika в нижнем белье похвасталась рельефными мышцами / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа) после новогодних праздников пожаловалась подписчикам, что набрала несколько лишних кило, обзавелась пышными складочками и целлюлитом.

И хоть новые сочные формы артистки пришлись ее супругу по вкусу, от природы худощавая МамаРика решила принять аскезу, и как следует поработать над возвращением в "допраздничную" форму. Для того чтобы не сойти с избранного пути, а заодно и не разочаровать фанатов, она ежедневно делится результатами кропотливой работы над собой на своей странице в Instagram.

Успехи Середы уже видны невооруженным глазом - ее тело приобрело заметный атлетический рельеф. Недавно певица опубликовала свой снимок в нижнем белье, чтобы продемонстрировать серьезность собственных намерений.

На черно-белом сэлфи, выполненном в зеркале, артистка позирует в полный рост в черном комплекте. Она стоит вполоборота, закинув голову назад.

"Я вижу результат", - похвасталась Середа. Похоже, к превеликому сожалению ее супруга, певица решительно настроена не только вернуть былую форму, но и значительно "прокачать" свое тело.

MamaRika
MamaRika в нижнем белье похвасталась рельефными мышцами / instagram.com/mamarika_official

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.

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