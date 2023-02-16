89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз похвасталась телом в бикини

Алексис Колби из "Династии" поздравила таким образом своего мужа, который младше нее на целое поколение.

Джоан Коллинз поздравила мужа, Перси Гибсона, с Днем всех влюбленных фотографией в бикини / instagram.com/joancollinsdbe

Британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз была замужем 5 раз, и, как говорится в старом анекдоте, каждый раз удачно. Ее последней любовью стал театральный агент Перси Гибсон. Мужчина моложе артистку на 32 года, но такая разница в возрасте их абсолютно не смущает.

Более того - в их отношениях все еще пылает огонь страсти. Коллинз нередко делится с поклонниками фото в компании своего любимого Перси. И, глядя на то, как Джоан смотрит на мужчину, у всех не остается сомнения - даже в 89 лет можно быть влюбленным по уши и счастливым в браке.

На День всех влюбленных Коллинз поздравила мужа - показала на своей странице в Instagram их совместные фотографии в счастливые моменты жизни. На одном из кадров Джоан и Перси запечатлены на недавнем отдыхе. И, несмотря на элегантный возраст, Коллинз все еще может себе позволить появиться на публике в бикини - на снимке она позирует в лазурном купальнике, солнцезащитных очках и кокетливой шляпке.

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"Желаю своему великолепному мужу счастливого и полного радости Дня Святого Валентина. Я люблю тебя ❤️", - пишет артистка.

В комментариях к "лавстори" от Джоан Коллинз, поклонники ее таланта лишь выражают надежду, что однажды им встретится человек, который будет также влюбленно смотреть на них после 20 лет вместе, как Джоан на Перси.

Джоан Коллинз поздравила мужа, Перси Гибсона, с Днем всех влюбленных фотографией в бикини / instagram.com/joancollinsdbe

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