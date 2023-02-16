89-летняя звезда Playboy Джоан Коллинз похвасталась телом в бикини

Британская актриса и писательница, звезда сериала Династия, Джоан Коллинз была замужем 5 раз, и, как говорится в старом анекдоте, каждый раз удачно. Ее последней любовью стал театральный агент Перси Гибсон. Мужчина моложе артистку на 32 года, но такая разница в возрасте их абсолютно не смущает.
Более того - в их отношениях все еще пылает огонь страсти. Коллинз нередко делится с поклонниками фото в компании своего любимого Перси. И, глядя на то, как Джоан смотрит на мужчину, у всех не остается сомнения - даже в 89 лет можно быть влюбленным по уши и счастливым в браке.
На День всех влюбленных Коллинз поздравила мужа - показала на своей странице в Instagram их совместные фотографии в счастливые моменты жизни. На одном из кадров Джоан и Перси запечатлены на недавнем отдыхе. И, несмотря на элегантный возраст, Коллинз все еще может себе позволить появиться на публике в бикини - на снимке она позирует в лазурном купальнике, солнцезащитных очках и кокетливой шляпке.
"Желаю своему великолепному мужу счастливого и полного радости Дня Святого Валентина. Я люблю тебя ❤️", - пишет артистка.
В комментариях к "лавстори" от Джоан Коллинз, поклонники ее таланта лишь выражают надежду, что однажды им встретится человек, который будет также влюбленно смотреть на них после 20 лет вместе, как Джоан на Перси.
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