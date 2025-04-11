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Держали визит в тайне до последнего: принц Гарри поддержал бойцов во Львове

Даяна Швец
11 апреля 2025, 00:58
91
Принц Гарри встретился с украинскими ветеранами.
Принц Гарри
Британский герцог поддержал наших героев / Коллаж: Главред, фото: фейсбук Stavnitser Andrey

О чем речь:

  • Герцог Сассекский посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове
  • Принц Гарри пообщался с ранеными бойцами и оказал им моральную поддержку

В четверг, 10 апреля, принц Гарри совершил неожиданный визит в Украину. О нем стало известно только после того, как герцог Сассекский покинул страну. Как сообщает The Telegraph, он приехал с гуманитарной миссией и встретился с украинскими военными, которые проходят реабилитацию после ранений.

Во время поездки Гарри вместе с четырьмя ветеранами посетил реабилитационный центр Superhumans во Львове, где украинским защитникам бесплатно оказывают помощь в протезировании, восстановительной хирургии и психологической реабилитации.

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Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

Принц, который имеет опыт службы в британской армии в течение десяти лет, пообщался с ранеными бойцами, поддержал их морально и эмоционально. Во время визита он также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

На фото, обнародованных после поездки, герцог запечатлен в пиджаке с эмблемой фонда Invictus Games Foundation, который занимается поддержкой военных ветеранов. Гарри стал вторым представителем британской королевской семьи, который посетил Украину во время полномасштабной войны - ранее это сделала герцогиня Эдинбургская Софи.

Принц Гарри - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что Меган Маркл раскрыла вредную привычку Гарри в еде. Из-за пристрастия Гарри к соли Маркл призналась, что старается "недосолить" блюда, которые готовит для него.

Также Меган Маркл показала детей от принца Гарри. Также она запустила кулинарное лайфстайл-шоу, в котором хвастается своими способностями, как хозяйки и хранительницы домашнего очага.

Больше новостей о Гарри и Меган:

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

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