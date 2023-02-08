Эмили Ратаковски заплевали моралисты за фото в стиле ню - в ответ модель разделась догола

Своими соблазнительными формами Ратаковски напоминает - привлекательность не проходит с рождением ребенка.

Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной назло моралистам / instagram.com/emrata

31-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски - одна из самых успешных женщин в мировой фэшн-индустрии на данный момент. Несмотря не бешенную популярность она все же поддается регулярным нападкам со стороны различного рода моралистов.

Модель выступает против объективизации женского тела, и многим кажется, что при такой позиции надевать демонстративно эротичные наряды просто неуместно. Другие любят напомнить Ратаковски, что она - мама маленького ребенка, дескать теперь негоже в полуголом виде расхаживать по светским мероприятиям.

В ответ на претензии всех, кто считает свое мнение хоть сколько-нибудь важным для модели, она на своей странице в Instagram, будто в насмешку, выложила обнаженную фотосессию - голое тело она лишь прикрыла руками.

Таким образом Ратаковски, вероятно, решила напомнить, что обнаженное тело в любых его видах и формах не должно восприниматься в первую очередь, как сексуальный объект. Даже если оно очень привлекательно.

Скандальные фотографии Эмили Ратаковски в обнаженном виде можно посмотреть здесь.

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.

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