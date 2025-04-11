Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной"

Похоже, Аффлек имеет определенную слабость к волевым голливудским красоткам.

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Бен Аффлек личная жизнь - у актера есть симпатия к Анджелине Джоли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

После развода с Лопес Аффлеку приписывали несколько романов

Недавно актер выразил свой интерес относительно Анджелины Джоли

В январе 2025 года Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально развелись после неполных двух лет в браке. Фактически их расставание произошло еще весной 2024 года, и с тех пор артисту стали приписывать различные романы.

Среди потенциальных фавориток Аффлека были светская львица Кик Кеннеди, а также актриса Джессика Альба, которая так же, как и Бен, недавно развелась. Мало кто ожидал, что после расставания с Джей Ло 52-летнего актера запишут в главные голливудские плейбои.

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Теперь в западных СМИ Аффлеку нашли новую пару: все, как любят читатели - она богата, красива, влиятельна, талантлива. Издание The News, с отсылкой на источники в окружении Бена, сообщает, что актер испускает романтические флюиды в сторону Анджелины Джоли. Она одинока с 2016 года, и решила всю себя посвящать воспитанию детей и творчеству. Такая самоотдача якобы очень импонирует Аффлеку. Не говоря уже о ее привлекательности. "Он всегда считал ее невероятно притягательной и с глубоким уважением относится к тому, как она справляется со своей карьерой и личной жизнью", - сообщает инсайдер.

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Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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