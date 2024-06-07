В США готовятся сделать заявление о пропаже Бейонсе

Пара Бейонсе и Джей Зи исчезли из публичного пространства из-за своего товарища.

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Бейонсе и ее муж затаились из-за сексуального скандала / Коллаж Главред, фото Instagram/beyonce

Музыкальная индустрия вот-вот опубликует сообщение о пропаже Бейонсе.

Как сообщает Page Six, ветераны бизнеса говорят, что суперзвезда по необъяснимым причинам ушла в самоволку.

А инсайдеры шепчутся, что это может быть потому, что она и ее муж Джей-Зи нервничают из-за большого сексуального скандала рэппера Дидди. Сообщается, что они не хотят привлекать внимание к своей давней дружбе с опальным магнатом хип-хопа.

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"Это должно было быть время Бейонсе, ведь всего два месяца назад вышел ее долгожданный кантри-альбом. И все же ее нигде не видно. Альбом проваливается, а пара не наслаждаются всеобщим вниманием", — сказал шокированный источник.

Кто такая Бейонсе Бейонсе - американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. По данным Википедии, Ноулз прославилась в конце 1990-х годов, будучи солисткой женской R&B-группы Destiny’s Child. В марте 2021 года, исполнительница вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток.

Примерно за месяц до релиза 29 марта Jay-Z встал на церемонии вручения Грэмми и пожаловался, что Бейонсе никогда не выигрывала "Альбом года. Источник добавил, что, хотя потрясающая пластинка, включающая треки с Долли Партон, Уилли Нельсоном и Майли Сайрус, далека от провала, "это определенно не та мощь, о которой все думали".

В бизнесе ходят слухи, что "золотая" музыкальная пара затаилась, так как их приятель Дидди обвиняется в серьезном преступлении. В марте в его доме в Лос-Анджелесе и Майами совершили обыски сотрудники Министерства внутренней безопасности, судя по всему, по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

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Напомним, ранее она выложила ряд фотографий, где показала свой новый имидж и даже сфотографировалась вместе со своим мужем, рэппером Джей Зи.

Ранее также Бейонсе на своей странице в Instagram, рассказала, с чего начиналась ее карьера. По словам супер звезды, она начинала выступать в парикмахерской, где работала ее мама. Певица показывала себя перед клиентами салона.

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