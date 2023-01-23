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Сумасшедший гонорар: Бейонсе выступила на открытии отеля в Дубае в костюме украинского дизайнера

23 января 2023, 10:32
Певица дала концерт впервые за долгое время и удивила своих поклонников новым образом и размером гонорара.
Бейонсе
Бейонсе / BEYONCE.COM

Американская и популярная певица Бейонсе дала свой первый полноценный концерт более чем за четыре года на роскошном курорте в Дубае для аудитории приглашенных влиятельных лиц и журналистов.

Американский музыкальный веб-сайт Pitchfork первоначально сообщил, что певица выступит на неофициальном открытии отеля Atlantis the Royal 21 января, и пригласил избранных гостей на "выходные, когда ваши мечты станут вашим пунктом назначения".

В приглашении упоминалось "перформанс, который бывает раз в жизни", но не уточнялось, с каким артистом, пишет The Guardian.

Фото Бейонсе в костюме от украинского дизайнера можно посмотреть тут.

Это оказалась Бейонсе, которая исполнила сет из 19 песен, включая совместную работу со своей старшей дочерью, 11-летней Блю Айви, в живом дебюте "Девушки с коричневой кожей".

Хотя выступление включало в себя живые, оно не содержало никакого материала из широко известного альбома Бейонсе "Renaissance" 2022 года. Этот альбом должен был стать любовным письмом пионерам и сообществам чернокожей и квир-музыки.

Людей на концерте попросили положить свои телефоны в закрытые сумки, чтобы кадры с мероприятия не распространялись. Тем не менее в сети появляются кадры, на которых видно, как музыканта поддерживает ливанская танцевальная женская труппа Mayyas.

После шоу PR-служба Бейонсе распространила профессиональные кадры шоу. В пресс-релизе говорится, что "это еще не все".

Кроме того, стало известно, что легендарная певица выступила в костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова.

По некоторым данным, за концерт Бейонсе организаторы заплатили безпрецендентный гонорар - 24 миллиона долларов.

Напомним, ранее 29-летняя британская актриса Джоди Комер, известная по главной роли в сериале Убивая Еву, была названа самой красивой женщиной в мире согласно принципам золотого сечения.

Золотое сечение представляет собой соотношение, в котором отношения отдельных частей предмета и каждой его части к целому равны. Принципом золотого сечения пользовались древние египтяне при возведении своих пирамид, Иоганн Себастьян Бах, когда сочинял музыку, а также Леонардо да Винчи в написании своих картин. Древние греки считали золотое сечение мерилом физического совершенства.

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в котором изучал пропорции лица популярных женщин-знаменитостей. Так, в пятерку самых красивых женщин Де Сильва определил Зендею (ее лицо соответствует золотому сечению на 94.37%), Беллу Хадид (94.35%), Бейонсе (92.44%) и Ариану Гранде (91.81%).

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