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ТОП-10 самых популярных актеров и актрис в 2021 году

4 декабря 2021, 04:19

IMDb составили список любимчиков публики среди актеров и актрис в уходящем году.

Самые популярные актеры 2021 - рейтинг IMDb / Коллаж

Internet Movie Database - крупнейшая база данных о кино и актерах во всем мире.

IMDb подводят итоги уходящего года. Путем нехитрых вычислений они выяснили, на страницы каких актеров в их базе заходили в 2021 году чаще всего.

Из этого они вывели рейтинг самых популярных актеров в 2021 году.

В ТОП-10 вошли:

1. Элизабет Олсен (Убей своих любимых (2013), Мстители (2015-2019), ВандаВижен (2021)).

Элизабет Олсен - сама популярна актриса в 2021 году по версии IMDb / gettyimages.com

2. Реге-Жан Пейдж (Хроники хищных городов (2018), Бриджертоны (2020 - н.в.)).

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3. Флоренс Пью (Маленькие женщины (2019), Солнцестояние (2019), Соколиный глаз (2021)).

4. Ана де Армас (Достать ножи (2019), Не время умирать (2021)).

Реге-Жан Пейдж, Флоренс Пью и Ана де Армас / Коллаж

5. Ивонн Страховски (Декстер (2012-2013), Рассказ служанки (2018 - н.в.), Война будущего (2021).

6. Аня Тейлор-Джой (Эмма (2020), Ход королевы (2020), Прошлой ночью в Сохо (2021)).

7. Александра Даддарио (Разлом Сан-Андреас (2015), Спасатели Малибу (2017), Почему женщины убивают (2019)).

Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой и Александра Даддарио / Коллаж

8. Джоди Комер (Белая принцесса (2017), Убивая Еву (2018-2020), Главный герой (2021)).

9. Бен Барнс (Дориан Грей (2009), Мир Дикого Запада (2016), Тень и кость (2021 - н.в.)).

10.Лили Джеймс (Гордость и предубеждение и зомби (2016), Mamma Mia! 2 (2018), Пэм и Томми (2022)).

Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс / Коллаж

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Ранее стало известно, кто представит Украину на церемонии Оскар-2022.

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