Смерть Шеннен Доэрти: коллеги по "Зачарованным" отреагировали на смерть актрисы

В память о Прю Холливелл высказались ее семья и возлюбленный.

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Умерла Шеннен Доэрти - реакция звезд Зачарованных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

13 июля 2024 года от рак молочной железы умерла 53-летняя актриса Шеннен Доэрти. Она прожила яркую жизнь и успела завести много верных друзей, которые теперь оплакивают ее смерть.

Так коллеги Доэрти по одной из ее самых известных работ - сериалу "Зачарованные" - выразили свои чувства, связанные с ее уходом. В комментарии для издания People высказалась Алисса Милано, с которой Шеннен конфликтовала на съемочной площадке.

"Не секрет, что у нас с Шэннен были сложные отношения, но в их основе лежал человек, которого я глубоко уважала и перед которым преклонялась. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто ее любил", - говорит актриса.

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Трогательный пост в Instagram посвятил покойной Тед Кинг, который в "Зачарованных" играл ее возлюбленного - детектива Трюдо. "Мы создали особенную телевизионную пару на века. Сердце мое сейчас с ее семьей. Покойся с миром, Шэннен, покойся с миром".

Ангел-хранитель сестер Холливелл Лео, которого воплотил на экранах Брайан Краузе, также написал в своем блоге: "Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою ценность и придерживаться своих убеждений. Вечно любима! Мое сердце разбито".

Роуз Макгоун, которая заменила Доэрти в сериале после смерти ее персонажа, о своей киносестре высказалсь так: "Наши жизни переплелись уникальным образом. Мы смеялись над темными силами, которые хотели, чтобы мы ненавидели друг друга, но вместо этого выбрали любовь и уважение. Она была крутой и у нее было доброе сердце. Сила ее энергии будет вечно жить в сердцах. Пусть ангелы и Бог перенесут ее в святое царство, где она будет здоровой, молодой и дикой навсегда. Покойся, воин, мы никогда не забудем тебя, дорогая сестра".

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

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