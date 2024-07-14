Умерла актриса Шеннен Доэрти которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы". Ей было 53 года.

https://stars.glavred.info/shennen-doerti-umerla-10580705.html Ссылка скопирована

Шеннен Доэрти умерла / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Известная американская актриса Шэннен Доэрти скончалась на 54-м году жизни после долгих лет борьбы с онкологической болезнью. Об этом сообщает издание People со ссылкой на Лесли Слоан - пиар-агента артистки.

"С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине актрисы Шэннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла свою битву с раком после долгих лет борьбы с болезньюПреданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее псом Боуи. Семья просит оставить их наедине, чтобы они могли спокойно погоревать", - сказала она.

Кто такая Шеннен Доэрти Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные". видео дня По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Шеннен Доэрти рак - что известно

У Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.

Много лет актриса храбро сражалась с болезнью и не делала из нее тайны для фанатов. В последние годы Доэрти судилась с бывшим мужем - фотографом Куртом Исвариенко. Актриса обвиняла его в супружеских изменах и требовала денежных выплат.

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред