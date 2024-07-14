Шеннен Доэрти умерла

Известная американская актриса Шэннен Доэрти скончалась на 54-м году жизни после долгих лет борьбы с онкологической болезнью. Об этом сообщает издание People со ссылкой на Лесли Слоан - пиар-агента артистки.
"С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине актрисы Шэннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла свою битву с раком после долгих лет борьбы с болезньюПреданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее псом Боуи. Семья просит оставить их наедине, чтобы они могли спокойно погоревать", - сказала она.
Кто такая Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".
По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.
Шеннен Доэрти рак - что известно
У Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.
Много лет актриса храбро сражалась с болезнью и не делала из нее тайны для фанатов. В последние годы Доэрти судилась с бывшим мужем - фотографом Куртом Исвариенко. Актриса обвиняла его в супружеских изменах и требовала денежных выплат.
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