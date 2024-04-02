Больная раком Шеннен Доэрти готовится к смерти

Популярная американская актриса Шеннен Доэрти учится отпускать.
Звезда "Беверли-Хиллз, 90210", у которой рак молочной железы четвертой стадии, откровенно рассказала о том, что очистила свои складские помещения и дома, чтобы облегчить "переходный период" для ее мамы Розы, когда она умрет, пишет Page Six.
"Мой приоритет на данный момент — моя мама", — сказала актриса в понедельник в выпуске своего подкаста "Let’s Be Clear". "Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее", - говорит звезда.
Она продолжила: "Поскольку ей будет очень тяжело, я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей дел. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью".
52-летняя Доэрти объяснила, что она начала перебирать свои вещи, чтобы пожертвовать или продать антиквариат и другие предметы, которые она собирала за эти годы, "на всякий случай" если с ней что-нибудь случится.
Совсем недавно актриса отправилась на юг, в свой дом в Теннесси, чтобы собрать вещи после того, как решила отказаться от своей мечты жить на участке и выращивать лошадей.
"Итак, мы были в Теннесси, и я собирала там вещи в одном из мест", — продолжила она. "Это было действительно тяжело и очень эмоционально, потому что в определенной степени я чувствовала, что отказываюсь от своей мечты построить дом для себя и дом для моей мамы, а затем расширить сарай", - поделилась она.
Кто такая Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".
По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.
Актриса также добавила, что отпустить — "правильный поступок", зная, что это принесет ей чувство "мира".
Напомним, ранее известная американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как подралась со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт.
Напомним, ранее Доэрти говорила, что сейчас использует обычный формат лечения и пытается сделать все возможное, чтобы оно ей помогало. Однако, когда
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