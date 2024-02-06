Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

Актриса Алисса Милано отвергла все обвинения в свой адрес- мол, из-за ее интриг Шеннон Доэрти лишилась роли в сериале "Все женщины - ведьмы".

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Милано заявила - ей очень грустно из-за того, что этот скандал возник после заявлений Доэрти/ коллаж Главред, фото Instagram

Не так давно известная актриса Шеннон Доэрти (которая сейчас страдает от онкологического заболевания) заявила, что некогда была вынуждена покинуть сериал "Зачарованные" (украинским зрителям он более известен под названием "Все женщины - ведьмы") из-за интриг своей коллеги, актрисы Алиссы Милано. Та не стала молчать и прокомментировала обвинения в свою сторону, сообщает журнал People.

Актриса заявила — ей очень грустно из-за того, что этот скандал влияет не столько на ее жизнь, сколько на людей, которые смотрели шоу и для которых оно очень многое означало.

"Эта токсичность, которая все еще происходит через четверть века, очернила проект. Мне грустно, что люди не могут просто оставить все это позади. Печально, что мы не можем просто праздновать успех шоу", — сказал Милано.

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Звезда напомнила, что работать над шоу было тяжело, она пыталась вылечить многочисленные травмы, полученные во время съемок сериала "Зачарованные". В то же время Алисса подчеркнула, что была бы снова сняться в каком-нибудь проекте с Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс (то есть в первом составе сериала "Зачарованные".

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