"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

Новая подруга бывшего мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Началджиоглу парикхмахерша Анастасией Foxy, устроила сессию вопросов и ответов на своей странице в Instagram.
Один из подписчиков спросил ее о том, какую музыку она любит слушать. На что она ответила, что предпочитает "русскую" музыку, несмотря на то, что террористическая Россия практически каждый день убивает украинцев.
"Сейчас будет нападение, но я слушаю русскую музыку. Искусство к войне и к дуракам, по моему мнению, не имеет отношения", - без знаков препинания написала парикхмахерша.
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Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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