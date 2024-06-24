"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

Подруга Мурата Началджиоглу призналась, что слушает русскую попсу и ей плевать на мнение окружающих.

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Анастасия Фокси и Мурат Налчаджиоглу то сходятся, то расходятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Новая подруга бывшего мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Началджиоглу парикхмахерша Анастасией Foxy, устроила сессию вопросов и ответов на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков спросил ее о том, какую музыку она любит слушать. На что она ответила, что предпочитает "русскую" музыку, несмотря на то, что террористическая Россия практически каждый день убивает украинцев.

Подруга Началджиоглу сделала отвратительное заявление / Скриншот Instagram/ anastasija_foxy2

"Сейчас будет нападение, но я слушаю русскую музыку. Искусство к войне и к дуракам, по моему мнению, не имеет отношения", - без знаков препинания написала парикхмахерша.

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Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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