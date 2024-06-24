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"Слушаю русское": подруга Началджиоглу сделала зашкварное заявление

Алена Кюпели
24 июня 2024, 12:05
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Подруга Мурата Началджиоглу призналась, что слушает русскую попсу и ей плевать на мнение окружающих.
Анастасия Фокси, Мурат Налчаджиоглу
Анастасия Фокси и Мурат Налчаджиоглу то сходятся, то расходятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Новая подруга бывшего мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Началджиоглу парикхмахерша Анастасией Foxy, устроила сессию вопросов и ответов на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков спросил ее о том, какую музыку она любит слушать. На что она ответила, что предпочитает "русскую" музыку, несмотря на то, что террористическая Россия практически каждый день убивает украинцев.

Подруга Началджиоглу сделала отвратительное заявление
Подруга Началджиоглу сделала отвратительное заявление / Скриншот Instagram/ anastasija_foxy2

"Сейчас будет нападение, но я слушаю русскую музыку. Искусство к войне и к дуракам, по моему мнению, не имеет отношения", - без знаков препинания написала парикхмахерша.

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Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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