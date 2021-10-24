Скончался "отец" "Улиц разбитых фонарей"

Александр Рогожкин умер в 72 года / Коммерсантъ

В России умер известный режиссер Александр Рогожкин. "Отец" фильмов "Улицы разбитых фонарей" и "Особенности национальной охоты" скончался в Санкт-Петербурге 24 октября в возрасте 72 лет.

Об этом говорится в сообщении киностудии "Ленфильм".

"К сожалению, информация достоверная. Мы все скорбим. С уходом Александра Владимировича Рогожкина российское кино понесло тяжелую утрату", - написал "Ленфильм".

Причина смерти режиссера не раскрыта.

Известно, что Рогожкин имеет звания народного артиста России и заслуженного деятеля искусств РФ. Также он является лауреатом Госпремии в области искусств.

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Славу кинематографисту принесли картины "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Кукушка", "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Всего на его счету больше 15 снятых картин, которые стали обладателями премии "Ника", "Золотой орел", "Кинотавр".

Напомним, 6 сентября, на 89 году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. В последнее время он болел и несколько раз уходил из кино и театра.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.