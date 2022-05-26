Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode

Умер Энди Флетчер, один из основателей Depeche Mode / Фото:@Depeche Mode/Facebook

В четверг, 26 мая, скончался английский музыкант Энди Флетчер, один из основателей легендарной британской группы Depeche Mode, ее бас-гитарист и клавишник. О смерти музыканта группа сообщила в своих социальных сетях.

"Мы шокированы и исполнены гнетущей печали в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга Энди Флетча Флетчера. У Флетча было золотое сердце и он всегда был рядом, когда необходима была поддержка, живая беседа, смех от души и холодная пинта. Наши сердца вместе с его семьей, и мы просим всех вас мысленно поддержать их и с уважением отнестись к их личной жизни в столь трудное время", — сказано в заявлении группы.

Причина смерти Энди Флетчера не указана.

Энди Флетчер, Дэйв Гаан, Мартин Гор и Винс Кларк основали группу Depeche Mode в 1981 году. В 2020 году Энди Флетчера включили в Зал славы рок-н-ролла как участника Depeche Mode.

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