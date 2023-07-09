Как оказалось, Эдиту Пьеху всегда принимали за иностранку из-за ее имени и манеры поведения.

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Эдита Пьеха / Коллаж Главред, фото УНИАН, Kp.ru

Известная певица Эдита Пьеха дебютировала на сцене в далекие 50-е годы, и ее композиции слушают по сей день. Кто бы мог подумать, что в свое время певица имела скандальную репутацию.

А все случилось из-за одного-единственного поступка на сцене.

Как оказалось, Эдиту Пьеху всегда принимали за иностранку из-за ее имени и манеры поведения. Это не нравилось многим чиновникам СССР. Но больше всего артистку невзлюбили после того, как она проявила дерзость перед зрителями.

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Эдита Пьеха / infosmi.net

Певица первой из советских звезд сняла микрофон со стойки и пошла к зрителям в зал. В ту пору это считалось той еще выходкой, потому как исполнитель традиционно исполнял свою песню, стоя на одном месте.

По слухам росСМИ, Пьеха выстояла все козни и смогла завоевать доверие.

Что Эдита Пьеха думает о войне в Украине

Недавно дочь певицы Эдиты Пьехи рассказала о том, что артистка думает по поводу жестокого и кровопролитного вторжения России в Украину, с целью захвата территорий.

По информации пропагандистского издания Стархит, певица "полностью разделяет позицию России".

"Она гражданин своей страны, она когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. И мне посчастливилось там быть. Такова наша позиция. Мы на стороне своей родины", - сказала дочь певицы, которая родилась во Франции в польской семье. Поэтому не сразу понятно, на стороне какой именно "родины" находится пожилая певица.

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