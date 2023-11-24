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Скандал на шоу "Супермама": блогершу из TikTok обвинили в неуплате налогов на миллионі

Дмитрий Видоменко
24 ноября 2023, 19:02
Украинская блогер Яна Дога приняла участие в шоу "Супермама", после которого попала в громкий скандал.
Дога, Супермама
Яна Дога утверждает, что зарабатывает громадные деньги в Сети / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты из видео

Украинская блогер и участница реалити-шоу "Супермама", Яна Дога оказалась в эпицентре денежного скандала. В очередном выпуске она похвасталась, что имеет 540 тысяч фолловеров в Instagram и более 11 млн в TikTok.

И, по словам Доги, она прекрасно все это монетизирует ‒ якобы зарабатывает в месяц около 20 тысяч долларов США (более 721 тысячи грн) в TikTok, а в Instagram – от 30-50 тысяч долларов США (от 884 тысяч грн до 1,5 млн грн).

Дога говорила, что является физическим лицом-предпринимателем третьей группы. Более того, она недавно купила дорогой автомобиль Porsche, а своему маленькому сыну планирует приобрести элитную квартиру.

Другая участница немедленно попробовала посчитать доходы Доги. И заявила, что та либо не платит налоги государству, либо лжет о своих доходаъ. Дело в том, что, согласно украинскому законодательству, лимит на ФЛП третьей категории в год составляет 8 млн грн. А заявленные Догой доходы вчетверо больше.

В ответ блогер начала агрессивно реагировать и даже заранее закончила съемку шоу, выгнав соперниц из свой квартиры.

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.

До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.

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