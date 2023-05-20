УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Схватил и сказал тет-а-тет": актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов

Алёна Воронина
20 мая 2023, 18:41 обновлено 20 мая, 18:43
14
Девушка утратила веру в себя, когда работала моделью. Ей указывали на ее недостатки, поэтому у нее появились комплексы. И именно Потап помог от них избавиться.
Потап, Валерия Толстолес
Актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram Толстолес

Участница проекта "Женский квартал" Валерия Товстолес рассказала, что ранее украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) помог ей избавиться от комплексов. Толстолес когда-то работала в модельном бизнесе, и в тот период времени ее называли симпатичной, но неидеальной.

Так как в моделинге все красивые, на кастингах она особо не выделялась. К тому же ей постоянно указывали на ее недостатки. На фоне этого у нее сформировались комплексы, от которых она не могла избавиться сама, и поэтому девушка не верила в себя. Однако во время участия в "Лиге смеха" всё изменилось. Об этом Валерия Толстолес рассказала в одном из интервью.

Во время участия в проекте команду "180 и выше", участницей которой была Толстолес, взял под свое руководство Потап. Во время одной из репетиций он смог подобрать для Валерии такие слова, чтобы девушка снова смогла поверить в себя и избавиться от своих комплексов.

видео дня

"Я помню, что-то мы выступаем, делаем какую-то сценку. Я захожу за кулисы, он меня хватает и говорит: "Ты очень красивая, ты просто это еще не понимаешь. У тебя невероятно красивые ноги, ты нереально сексуальна. Ты будешь и ведущей, и актрисой, и всё ты будешь. Просто поверь, я тебе хочу это сказать, чтобы ты запомнила". Он меня вот так схватил, тет-а-тет сказал. Без лишних ухаживаний, просто человек хотел сказать это мне", – вспомнила Валерия Товстолес.

Также она поделилась тем, почему именно у нее сформировались такие комплексы. Она рассказала, что раньше в модельном бизнесе были более четкие параметры, чем сейчас. Раньше ценилось абсолютно чистое лицо, а сейчас всё немного изменилось, и шрамы, татуировки и пирсинг уже не являются чем-то неприемлемым.

"Мне постоянно говорили "это не то, это не то". Я была толстая для модельного бизнеса. Я весила 60 килограммов. Для моего роста это идеальный вес, но тогда они думали, что я толстая. Им не нравились мои ноги, бедра. Им не нравился мой смех, им не нравилось, что я развлекала моделей на показе, и они не успели выйти. Я постоянно слышала критику. Мне всегда говорили, что я хуже, чем другие", – поделилась Валерия.

Раньше Потап расставил точки над "i" по поводу слухов о разводе с Каменских. Он подчеркнул, что уже давно привык к слухам. При этом он подчеркнул, что сейчас они с женой близки, как никогда, а совместные фото не выкладывают, потому что предпочитают фокусировать свое внимание на других делах.

Также ранее сообщалось, что Потап признался, где находится сейчас, и почему не спешит в Украину. Потапенко раскрыл свою мотивацию ведения дел за рубежом во время полномасштабной войны.

Вас также может заинтересовать:

Потап
Реклама

Главное за день

"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

17:40 Украина
Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - Минобороны

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - Минобороны

17:07 Украина
Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – Подоляк

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – Подоляк

15:48 Политика
Все главные новости

Последние новости

18:49

Дуа Липа на Каннском фестивале показала фанатам своего взрослого бойфренда

18:41

"Схватил и сказал тет-а-тет": актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов

18:18

В Крыму прогремел взрыв на аэродроме оккупантов РФ, поражен вертолет – СМИВидео

17:55

Звезда турецкого сериала, сыгравшая Хюррем, оскандалилась связями с террористической Россией

17:40

"F-16 будут в небе Украины": МОУ заинтриговало сроками предоставления истребителей, США назвали условие

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:36

Любовный гороскоп на неделю 22-28 мая: Водолеям – шанс на любовь, Овнам - предложенияВидео

17:35

Почему надо есть сало с чесноком: искушенные гурманы раскрыли хитрый фокус

17:29

Большинство из нас делает неправильно: 3 вещи, которые нельзя стирать при температуре 40 градусов

17:19

Стало известно где: Галкин собрался покупать квартиру вместо своей московской

Реклама
17:07

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться - МинобороныВидео

16:41

Женский гороскоп на неделю 22-28 мая: Тельцам – сигнал от звезд, Ракам – важный сонВидео

16:35

Набросились на Запад с угрозами: в РФ истерика после заявлений о поставках Украине самолетов F-16

16:16

Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

15:48

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – ПодолякВидео

15:35

"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

15:18

Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всехФото

15:12

Меладзе покинул РФ и прячется после скандала с "Героям Слава": Вайкуле сообщила подробностиВидео

14:53

Зеленский угрожает взорвать нефтепровод "Дружба": в венгерском МИД разразились бредовыми обвинениямиВидео

14:51

РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

14:43

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

Реклама
14:14

"Взяли в разработку": Соловьев закатил истерику - пропагандист боится за свою жизнь

14:10

Как замариновать лук: 2 проверенных способа на разный вкус

13:52

"Верка - ПВО": Данилко пошутил по поводу своего конфуза с туфлей на ЕвровиденииВидео

13:48

РФ "отрабатывает" маршруты передвижения: оккупанты готовят устранение Залужного

12:57

Гороскоп на неделю 22-28 мая 2023: Овнам – романтика, Скорпионам - сюрпризыВидео

12:57

Как получить деньги за невыплаченные пособия: в Кабмине рассказали, кто имеет правоВидео

12:46

Будет много пленных оккупантов: у Зеленского спрогнозировали этапы контрнаступления ВСУ

12:27

Гороскоп на завтра 21 мая 2023: Близнецам – достижения, Львам - осуждениеВидео

12:20

Только обладатели идеального зрения смогут разглядеть скрытое лицо в сложной оптической иллюзии

12:01

Как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях: 3 безотказных средства

11:49

Украину вооружат истребителями F-16: у Байдена раскрыли новые детали

11:40

Зеленский прилетел в Японию на саммит "Большой семерки": фоторепортажФотоВидео

11:33

Доллар окончательно "посыпался": в НБУ рассказали о курсе на ближайшие месяцыВидео

10:59

Украина и Россия получили успехи в небе. Но есть нюансмнение

10:58

Почему у кошек 9 жизней: в чем секрет живучести животных

10:54

"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывыВидео

10:23

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

10:13

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословВидео

10:02

Пол Украины "утонет" в дождях и грозах на выходных: где ждать непогоды

09:52

Что будет, если мясо положить в кипящую воду: многие хозяйки ахнут от удивления

Реклама
09:49

Взрывная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении пустыни

09:41

ПВО могли перебросить на границу: эксперт выдвинул неожиданную версию уничтожения авиации РФ

09:19

"Перестаралась с обработкой": "помолодевшая" Королёва стала посмешищемВидео

09:13

Гороскоп на сегодня 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

08:48

ВСУ контратакуют с флангов: снята угроза окружения Сил обороны в Бахмуте — ISW

08:43

Украинцам вскоре повысят налоги: кому придется раскошелится

08:26

Что произойдет с организмом в первые дни после отказа от сахара

07:50

Байден встретится с Зеленским и объявит мощный пакет военной помощи Украине — СМИ

07:24

РФ атаковала Киев дронами Shahed: в городе есть разрушения, от обломков горели многоэтажки

06:01

Москва может легко открыть "второй фронт"мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять