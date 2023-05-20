"Схватил и сказал тет-а-тет": актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов

Девушка утратила веру в себя, когда работала моделью. Ей указывали на ее недостатки, поэтому у нее появились комплексы. И именно Потап помог от них избавиться.

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Актриса "Квартала" рассказала, как Потап лишил ее комплексов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram Толстолес

Участница проекта "Женский квартал" Валерия Товстолес рассказала, что ранее украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) помог ей избавиться от комплексов. Толстолес когда-то работала в модельном бизнесе, и в тот период времени ее называли симпатичной, но неидеальной.

Так как в моделинге все красивые, на кастингах она особо не выделялась. К тому же ей постоянно указывали на ее недостатки. На фоне этого у нее сформировались комплексы, от которых она не могла избавиться сама, и поэтому девушка не верила в себя. Однако во время участия в "Лиге смеха" всё изменилось. Об этом Валерия Толстолес рассказала в одном из интервью.

Во время участия в проекте команду "180 и выше", участницей которой была Толстолес, взял под свое руководство Потап. Во время одной из репетиций он смог подобрать для Валерии такие слова, чтобы девушка снова смогла поверить в себя и избавиться от своих комплексов.

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"Я помню, что-то мы выступаем, делаем какую-то сценку. Я захожу за кулисы, он меня хватает и говорит: "Ты очень красивая, ты просто это еще не понимаешь. У тебя невероятно красивые ноги, ты нереально сексуальна. Ты будешь и ведущей, и актрисой, и всё ты будешь. Просто поверь, я тебе хочу это сказать, чтобы ты запомнила". Он меня вот так схватил, тет-а-тет сказал. Без лишних ухаживаний, просто человек хотел сказать это мне", – вспомнила Валерия Товстолес.

Также она поделилась тем, почему именно у нее сформировались такие комплексы. Она рассказала, что раньше в модельном бизнесе были более четкие параметры, чем сейчас. Раньше ценилось абсолютно чистое лицо, а сейчас всё немного изменилось, и шрамы, татуировки и пирсинг уже не являются чем-то неприемлемым.

"Мне постоянно говорили "это не то, это не то". Я была толстая для модельного бизнеса. Я весила 60 килограммов. Для моего роста это идеальный вес, но тогда они думали, что я толстая. Им не нравились мои ноги, бедра. Им не нравился мой смех, им не нравилось, что я развлекала моделей на показе, и они не успели выйти. Я постоянно слышала критику. Мне всегда говорили, что я хуже, чем другие", – поделилась Валерия.

Раньше Потап расставил точки над "i" по поводу слухов о разводе с Каменских. Он подчеркнул, что уже давно привык к слухам. При этом он подчеркнул, что сейчас они с женой близки, как никогда, а совместные фото не выкладывают, потому что предпочитают фокусировать свое внимание на других делах.

Также ранее сообщалось, что Потап признался, где находится сейчас, и почему не спешит в Украину. Потапенко раскрыл свою мотивацию ведения дел за рубежом во время полномасштабной войны.

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