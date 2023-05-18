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Потап признался, где находится сейчас, и почему не торопится в Украину

Анна Подгорная
18 мая 2023, 03:50
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Потапенко раскрыл свою мотивацию ведения дел за рубежом во время полномасштабной войны.
Потап
Потап рассказал, почему ищет помощи за границей / instagram.com/realpotap

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) спровоцировал множество слухов в обществе: на момент начала полномасштабной войны в Украине он был за границей, на отдыхе с Настей Каменских. Влиятельная пара не спешила возвращаться в родную страну, но развернула за рубежом масштабную деятельность по сбору средств на нужды ВСУ и простых украинцев.

В Украину Потап приехал лишь осенью, но надолго дома не задержался. Некоторые упрекают артиста в том, что он бежит от ужасов войны, и отсиживается за рубежом.

На эти обвинения Потапенко есть, что ответить. В эксклюзивном интервью для ТСН он рассказал, почему не остался в Украине, и чем занимается сейчас.

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"Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. Я имею в виду аукционы, благотворительные концерты, сбор на армию, гуманитарную помощь. У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке", - отмечает Потап.

Вести эту деятельность, будучи физически в Украине, невозможно, убежден продюсер. Чтобы избежать мошенничества и спекуляций, на встречах с влиятельными друзьями и благотворительных концертах он должен присутствовать лично.

"Когда я еду за границу выступать как артист, то, конечно, я не могу сделать этого дистанционно. Когда еду как бизнесмен – договариваться за то, чтобы отправили 15 автомобилей скорой помощи или 25 контейнеров гуманитарной помощи или медицинскую помощь, то тоже должен там присутствовать лично. Потому что я это все беру лично под свою гарантию и свою бизнес-репутацию. Сейчас очень много фейков, как бы ни грустно это звучало, но многие пользуются возможностью списать деньги, поэтому важно все контролировать лично и быть гарантом всей той гуманитарной деятельности, которую мы ведем", - поделился Потапенко. Он подчеркнул, что ним и его командой уже сделано многое - полгода назад они собрали помощи на сумму 80 млн. грн, после этой цифры продюсер сбился со счета.

Ранее свое мнение о песне "Волонтер", которую освистали в обществе, высказал певец и комик Владимир Дантес, который знает "волонтерскую" кухню изнутри. Он попытался оправдать Потапа.

Также в Сети стали ходить слухи о том, что Потапенко покинул Украину сразу после завершения съемок музыкального проекта Голос країни-12, дескать испугался реалий войны.

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