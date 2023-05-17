"Пытался сделать легкую шутку": Потап раскрыл значение скандальных строк песни "Волонтер"

Многие сочли песню Потапенко оскорбительной из-за неприемлемого контекста.

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Потап рассказал, о чем песня "Волонтер" / instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап в феврале 2023 года выпустил песню "Волонтер", которая была воспринята обществом крайне негативно.

Алексея Потапенко обвиняли в обесценивании женщин, волонтерской работы и в полном незнании контекста, в котором живут украинцы и их защитники в условиях войны. Особое возмущение вызвали строчки: "Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила".

В эксклюзивном интервью для ТСН Потап прокомментировал нашумевшую песню, которую он посвятил всем волонтерам и, в частности, батальону "Добробат", а также раскрыл настоящий смысл провокационной цитаты.

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"Песней "Волонтер" я точно никого не хотел задеть. Поэтому, пользуясь возможностью, еще раз хочу принести извинения тем, кого это возмутило", - отметил артист.

Также он выразил собственное авторское мнение про песню и реакцию на нее: "Если кому-то не понравились именно эти строки, объясняю: я пытался сделать такую себе легкую шутку. Мама думала, что ее дочь где-то там гуляет, но оказывается, что это не так, что она волонтерила, она помогала. Это лично мое авторское мнение, и мною суть туда была заложена именно так. Но это извратили и восприняли иначе. Что в общем-то нормально, потому что каждый может воспринимать все по-своему. Ну, ничего, будет еще много новых песен".

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Ранее свое мнение о песне "Волонтер", которую освистали в обществе, высказал певец и комик Владимир Дантес, который знает "волонтерскую" кухню изнутри. Он попытался оправдать Потапа.

Также в Сети стали ходить слухи о том, что Потапенко покинул Украину сразу после завершения съемок музыкального проекта Голос країни-12, дескать испугался реалий войны.

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