Звезда турецкого сериала, сыгравшая Хюррем, оскандалилась связями с террористической Россией

Турецкая актриса Мерьем Узерли вовсю сотрудничает с террористической Россией.

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Мерьем Узерли "не замечает" войну в Украине/ Фото Instagram

Звезда турецкого сериала "Великолепный век", турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли угодила в скандал на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Так, по информации KP.ru, актриса пришла в наряде российского бренда. Платье было сшито из ткани телесного цвета и украшено черными листьями. Кроме того, на голову у Узерли красовалась черная вуаль.

Говорят, что Узерли неоднократно прилетала в Москву для примерки нарядов дизайнера и в последствие часто именно в них посещала различные светские мероприятия.

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Между тем, актриса ни разу не сделала ни одного публичного заявления о войне в Украине и о нападении террориста-России на мирный жителей суверенного государства.

Напомним, ранее турецко-немецкая актриса и модель, известная ролью Хюррем-султан в сериале Великолепный век, Мерьем Узерли, которую недавно заподозрили в третей беременности, решила поддразнить фанатов новыми интригующими фото.

Ранее девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядит в бикини. В отличие от Куек, которая наела с десяток лишних кило, 26-летняя Лилия имеет безупречный вид.

Кроме того, Мерьем Узерли очаровала фанатов рождественскими фотографиями со своими дочерями. На них артистка с девочками позирует в одинаковых праздничных костюмах на фоне украшенной елки.

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