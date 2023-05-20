Стало известно где: Галкин собрался покупать квартиру вместо своей московской

Российский комедийный артист Максим Галкин, который выступил против нападения России на Украину, решил продать свою квартиру в террористической Москве.
По словам пропагандистского источника Kp.ru, некий московский продюсер раскрыл планы семьи Галкина. В частности, по его словам, известный замок Пугачевой, который расположился в поселке Грязь, на самом деле не продали.
"Сколько всего было написано о замке в деревне Грязь – его не продали. Так как это индивидуальный проект, туда вложено очень много денег, а продать его равноценно вложенным средствам (и даже за полцены) невозможно. Если когда-нибудь найдется покупатель, то это будет чудо", - говорит он.
Продюсер также добавляет, что у Максима Галкина есть планы осенью продавать более стандартный объект недвижимости - квартиру в Москве.
"Чтобы переинвестировать деньги и купить квартиру в Нью-Йорке. Как продаст? Может сначала оформит дарственную на жену?" Выбор страны для инвестиций не случаен. В США есть жилье у дочери Пугачевой – у Кристины Орбакайте дом на Манхэттене, квартира в Майами. Орбакайте с мужем и дочкой сейчас живет в Америке, ее ребенок ходит в школу в Нью-Йорке. Там же проживает и работает теперь старший сын Кристины Никита Пресняков с женой. Возможно, что Галкин планирует купить жилье на тот случай если его дети в будущем решат получать высшее образование в США или навещать родню", - добавляет он.
Напомним, ранее легендарная советская эстрадная певица Алла Пугачева покинула страну-агрессор Россию − сразу после того, как закончились похороны ее давнего приятеля, известного модельера Валентина Юдашкина.
Напомним, ранее ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетала в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.
Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.
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