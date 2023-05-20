УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

Дмитрий Видоменко
20 мая 2023, 16:16 обновлено 20 мая, 16:16
6
Солист Metallica Джеймс Хэтфилд в больнице Vail Health в США проведал и поддержал морально двух украинских бойцов - Романа Денисюка и Игоря Войного.
Хэтфилд, ВСУ
Джеймс Хэтфилд проведал бойцов ВСУ / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

Многочисленные звезды западного шоу-бизнеса продолжают поддерживать Украину в ее войне против России вообще и украинских воинов в частности. Теперь к таким звездам присоединился вокалист легендарной трэш-металл-рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд. Об этом пишет в Facebook представительница благотворительной организации Limbs for Liberty Келли Рориг.

По ее словам, она чуть ли не случайно встретилась столкнулась с Хэтфилдом возле парковки у больницы Vail Health в городе Вэйл, штат Колорадо. И попросила легендарного музыканта зайти с ней проведать двух украинских воинов, которые проходят реабилитацию после тяжелы ранений − Романа Денисюка и Игоря Войного. К чести Хэтфилда, он немедленно согласился. И проследовал вместе с Рориг в госпиталь. Музыкант немного пообщался с нашими воинами и сфотографировался с ними на память – причем скрутив легендарный рокерский жест "козу" и скорчив свою фирменную ухмылку.

Хэтфилд, ВСУ
Солист Metallica проведал в больнице раненых украинских бойцов / фото Facebook
Хэтфилд, ВСУ
Солист Metallica проведал в больнице двух раненых украинских бойцов / фото Facebook

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

видео дня

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

Вас могут заинтересовать такие новости:

ВСУ Metallica новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – Подоляк

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – Подоляк

15:48 Политика
"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

15:35 Украина
РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

14:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:16

Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

15:48

Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – ПодолякВидео

15:35

"Лицемерно говорят о мире": ряд стран дает РФ детали для ракет – ОП

15:18

Какой маникюр лучше делать летом 2023: 4 обворожительных варианта, которые покорят всехФото

15:12

Меладзе покинул РФ и прячется после скандала с "Героям Слава": Вайкуле сообщила подробностиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:53

Зеленский угрожает взорвать нефтепровод "Дружба": в венгерском МИД разразились бредовыми обвинениямиВидео

14:51

РФ перебрасывает в Бахмут десантников и спецназ: ВСУ "перемалывают" оккупантов сотнями

14:43

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:14

"Взяли в разработку": Соловьев закатил истерику - пропагандист боится за свою жизнь

Реклама
14:10

Как замариновать лук: 2 проверенных способа на разный вкус

13:52

"Верка - ПВО": Данилко пошутил по поводу своего конфуза с туфлей на ЕвровиденииВидео

13:48

РФ "отрабатывает" маршруты передвижения: оккупанты готовят устранение Залужного

12:57

Гороскоп на неделю 22-28 мая 2023: Овнам – романтика, Скорпионам - сюрпризыВидео

12:57

Как получить деньги за невыплаченные пособия: в Кабмине рассказали, кто имеет правоВидео

12:46

Будет много пленных оккупантов: у Зеленского спрогнозировали этапы контрнаступления ВСУ

12:27

Гороскоп на завтра 21 мая 2023: Близнецам – достижения, Львам - осуждениеВидео

12:20

Только обладатели идеального зрения смогут разглядеть скрытое лицо в сложной оптической иллюзии

12:01

Как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях: 3 безотказных средства

11:49

Украину вооружат истребителями F-16: у Байдена раскрыли новые детали

11:40

Зеленский прилетел в Японию на саммит "Большой семерки"Видео

Реклама
11:33

Доллар окончательно "посыпался": в НБУ рассказали о курсе на ближайшие месяцыВидео

10:59

Украина и Россия получили успехи в небе. Но есть нюансмнение

10:58

Почему у кошек 9 жизней: в чем секрет живучести животных

10:54

"Много ракет, очень слышно": в Мариуполе и Токмаке прогремели мощные взрывыВидео

10:23

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

10:13

День принесет удачу: приметы на 21 мая и что нельзя делать на Иоанна БогословВидео

10:02

Пол Украины "утонет" в дождях и грозах на выходных: где ждать непогоды

09:52

Что будет, если мясо положить в кипящую воду: многие хозяйки ахнут от удивления

09:49

Взрывная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти ошибку на изображении пустыни

09:41

ПВО могли перебросить на границу: эксперт выдвинул неожиданную версию уничтожения авиации РФ

09:19

"Перестаралась с обработкой": "помолодевшая" Королёва стала посмешищемВидео

09:13

Гороскоп на сегодня 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

08:48

ВСУ контратакуют с флангов: снята угроза окружения Сил обороны в Бахмуте — ISW

08:43

Украинцам вскоре повысят налоги: кому придется раскошелится

08:26

Что произойдет с организмом в первые дни после отказа от сахара

07:50

Байден встретится с Зеленским и объявит мощный пакет военной помощи Украине — СМИ

07:24

РФ атаковала Киев дронами Shahed: в городе есть разрушения, от обломков горели многоэтажки

06:01

Москва может легко открыть "второй фронт"мнение

05:23

Гороскоп на июнь 2023 для Овнов: астролог назвала три самых удачных дня месяца

05:19

Униженный Кремль бьется в конвульсиях, жалких Путина и РФ ждет поражение на поле боя – ПодолякВидео

Реклама
04:15

Свитан спрогнозировал, стоит ли Украине бояться новомобилизованных армии оккупантовВидео

03:45

Маломуж рассказал, вступит ли Беларусь в войну против Украины, если Лукашенко не станетВидео

03:13

Пятна исчезнут на глазах: как отмыть грязные обои

02:40

Почему надо есть сало с чесноком: искушенные гурманы раскрыли хитрый фокус

02:12

Арсен Мирзоян поделился редким фото со взрослым сыном от первого брака

01:35

"Это 150 тысяч смертников": оккупанты не удержат юг, ВСУ отобьют его за 3 месяца – СвитанВидео

00:54

"Мне больно": Буданов признался, что за время войны несколько раз плакалВидео

19 мая, пятница
23:50

"Будет сложный этап": Буданов рассказал, какие трудности ждут Украину после победы в войнеВидео

23:14

"Не все так радостно, как хотелось бы": экс Остапчука рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

22:56

После визита Зеленского Саудовская Аравия сделала странное заявление относительно войны в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять