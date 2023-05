Рок-н-ролл жив: солист Metallica в США проведал в больнице двух раненых украинских бойцов

Солист Metallica Джеймс Хэтфилд в больнице Vail Health в США проведал и поддержал морально двух украинских бойцов - Романа Денисюка и Игоря Войного.

Джеймс Хэтфилд проведал бойцов ВСУ / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

Многочисленные звезды западного шоу-бизнеса продолжают поддерживать Украину в ее войне против России вообще и украинских воинов в частности. Теперь к таким звездам присоединился вокалист легендарной трэш-металл-рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд. Об этом пишет в Facebook представительница благотворительной организации Limbs for Liberty Келли Рориг.

По ее словам, она чуть ли не случайно встретилась столкнулась с Хэтфилдом возле парковки у больницы Vail Health в городе Вэйл, штат Колорадо. И попросила легендарного музыканта зайти с ней проведать двух украинских воинов, которые проходят реабилитацию после тяжелы ранений − Романа Денисюка и Игоря Войного. К чести Хэтфилда, он немедленно согласился. И проследовал вместе с Рориг в госпиталь. Музыкант немного пообщался с нашими воинами и сфотографировался с ними на память – причем скрутив легендарный рокерский жест "козу" и скорчив свою фирменную ухмылку.

Солист Metallica проведал в больнице раненых украинских бойцов / фото Facebook

Солист Metallica проведал в больнице двух раненых украинских бойцов / фото Facebook

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

