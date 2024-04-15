Шон Пенн признался, что готов ударить Путина при встрече

Известный американский актер и режиссер Шон Пенн заявляет, что, случись ему снова встретиться с диктатором Владимиром Путиным, он бы его ударил. Об этом деятель искусств рассказал в интервью немецкому изданию BILD.
Пенн вспомнил свою пока единственную встречу с диктатором Путиным. В 2001 году в Москве он и легендарный артист Джек Николсон виделись и общались с хозяином Кремля. Отвечая на вопрос о том, что бы он сделал, если бы встретился с Путиным сейчас, Пенн без колебаний ответил: "Ударил".
Артист также призвал международное сообщество, и, в частности, США, оказать больше поддержки Украине
"К сожалению, я вижу, что моему правительству сегодня не хватает воли, лидерства и жертвенности, которые были у президента Рузвельта во Второй мировой. Я верю в стойкость украинцев, которые борются за каждую пядь своей территории, включая Крым. Вот почему мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проиграем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я дитя войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну", — рассказал Пенн.
Кто такой Шон Пенн?
Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий "Оскар" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк", сообщает "Википедия".
Напомним, ранее в этом году стало известно о том, что Шон Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии. А до того посещала достопримечательности Рима.
Но в середине декабря 2023 года папарацци засекли его на прогулке в Майами (штат Флорида) в компании 38-летней австралийской актрисы Натали Келли.
За спиной у Пенна довольно долгий донжуанский список - в том числе роман с коллегой Шарлиз Терон и брак з легендой мировой поп-музыки Мадонной.
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