Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

Шон Пенн и его новая спутница, актриса Натали Келли, были замечены на арт-ярмарке Art Basel в Майами и вместе отдохнули на пляже.

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Шон Пенн якобы нашел себе новую возлюбленную / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com та Instagram

Известный голливудский оскароносный актер и режиссер Шон Пенн, кажется, расстался со своей украинской возлюбленной ‒ актрисой Ольгой Коротяевой. Папарацци засекли его на прогулке в Майами (штат Флорида) в компании 38-летней австралийской актрисы Натали Келли, пишет американский таблоид TMZ.

Пенн и его новая спутница были замечены на арт-ярмарке Art Basel и вместе отдохнули на пляже. Шон и Натали держались за руки и "выглядели как полноценная пара". Они улыбались друг другу, а потом актриса даже аккуратно гладила мускулистые руки Шона.

Натали Келли — австралийская актриса из семьи перуанцев. Она наиболее известна по роли Нилы в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт", Дэни Альварес в сериале "Следствие по телу" и Грейс в сериале "Нереально".

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Напомним, ранее в этом году стало известно о том, что Шон Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии. А до того посещала достопримечательности Рима.

За спиной у Пенна довольно долгий донжуанский список - в том числе роман с коллегой Шарлиз Терон и брак з легендой мировой поп-музыки Мадонной.

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