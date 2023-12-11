Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

Известный голливудский оскароносный актер и режиссер Шон Пенн, кажется, расстался со своей украинской возлюбленной ‒ актрисой Ольгой Коротяевой. Папарацци засекли его на прогулке в Майами (штат Флорида) в компании 38-летней австралийской актрисы Натали Келли, пишет американский таблоид TMZ.
Пенн и его новая спутница были замечены на арт-ярмарке Art Basel и вместе отдохнули на пляже. Шон и Натали держались за руки и "выглядели как полноценная пара". Они улыбались друг другу, а потом актриса даже аккуратно гладила мускулистые руки Шона.
Натали Келли — австралийская актриса из семьи перуанцев. Она наиболее известна по роли Нилы в фильме "Тройной форсаж: Токийский дрифт", Дэни Альварес в сериале "Следствие по телу" и Грейс в сериале "Нереально".
Напомним, ранее в этом году стало известно о том, что Шон Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии. А до того посещала достопримечательности Рима.
За спиной у Пенна довольно долгий донжуанский список - в том числе роман с коллегой Шарлиз Терон и брак з легендой мировой поп-музыки Мадонной.
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