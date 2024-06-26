Что с лицом Тищенко? Раскрыто, какие пластические процедуры делает депутат

Политику уже 52 года, однако он все еще борется с возрастом путем хирургического вмешательства.

https://stars.glavred.info/shcho-z-oblichchyam-tishchenka-rozkrito-shcho-za-plastichni-proceduri-robit-deputat-10576259.html Ссылка скопирована

Тищенко "скрывает" свой возраст за "уколами красоты" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм Николая Тищенко

Депутат ВР от "Слуги народа" Николай Тищенко, подозреваемый по делу о нападении на экс-военнослужащего, активно пользуется услугами пластических хирургов, считают опрошенные журналистами программы "Разоблачение" на телеканале KyivLive.

Журналисты отметили, что Тищенко на свой 52-летний возраст выглядит очень подтянутым, однако его лицо иногда "дает сбой". Все это намекает на то, что нардеп очень озабочен собственной внешностью в силу возраста, а значит не гнушается и "уколами красоты".

видео дня

Эксперт Сергей Дербак отметил, что кожа лица Тищенко "достаточно ухоженная".

"На некоторых фотографиях мы видим своеобразные отеки. Они характерны для инъекций гиалуроновой кислоты. Похоже на то, что Николай не отказывается от филлеров, в частности в зоне средней трети лица и скул", - сказал Дербак.

Есть также следы от инъекций ботокса, из-за чего у Тищенко появились проблемы с мимикой.

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известный, как "Коля Котлета") - украинский политик, ресторатор, телеведущий. Народный депутат Украины IX сост. от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году. Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

Этими уколами, по мнению Дербака, Тищенко подчеркивает именно "маскулинные" зоны лица.

"...Углы нижней челюсти, подбородка, скул - это выдает вмешательство пластических хирургов. Хорошее состояние кожи ему помогают сохранять такие процедуры как лазерные фракционные шлифовки, маски, а также уходовая косметология", - считает эксперт.

Николай Тищенко - другие новости о политике

Как писал Главред, владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская поделилась новыми фотографиями в свой день рождения. Праздник она встречала в статусе разведенной.

Именно от Барановской Тищенко получил бешеную сумму денег . Алла Барановская "подарила" ему 12,6 млн гривен.

Таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской. Людмила Хомутовская сделала расклад на пару, и убеждена: развод Тищенко и Барановской - настоящий, а судебные разбирательства могут затянуться по вопросам имущества только в контексте их общего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред