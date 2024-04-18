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С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

Алена Кюпели
18 апреля 2024, 16:10
Алла Барановская поздравила себя с днем рождения.
Алла Барановская посвятила себе пост
Алла Барановская посвятила себе пост / Коллаж Главред, фото Instagram/allabonya

Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская поделилась задорными фотографиями в свой день рождения.

На своей странице в Instagram, молодая женщина выложила фотографии со своего детства и рассказала о том, в какой большой любви ее растили родители. Свои воспоминания Барановская выложила в честь собственного дня рождения, который она встречает в статусе разведенной.

"Мне кажется, с детства эта девочка знала, что ее жизнь никогда не будет обычной. Она будет соткана из эмоций, она не сможет жить наполовину. Если любить, то безгранично, если радоваться, то на все 100%. Переживать боль каждой клеточкой, но без страха. Падать, но всегда вставать, только уже сильнее", - написала о себе Алла.

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Она также вспомнила, как 29 лет назад ее папа летел на всех парах в роддом.

Кто такая Алла Барановская

Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

"В это время ровно 29 лет назад мой Папа летел в роддом, он помнит по секундам тот день. Я выросла в огромной любви семьи, честной, сильной любви, потому что я была их миром и я так благодарю родителям за это. Я росла с крутой музыкой каждый день, до сих пор помню каждый трек", - добавляет она.

К слову, свой день рождения в этом году Барановская отмечает в Париже.

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Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

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