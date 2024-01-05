"Ще не вмерла Україна, если мы": на дискотеке в РФ включили хит Верки Сердючки

В российском городе Порхов Псковской области в местном Доме культуры устроили новогоднюю дискотеку, в ходе которой включили песню Сердючки.

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В России на дискотеке внезапно включили хит Сердючки / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В очередном российском медвежьем угле, в городе Порхов (Псковская область) в местном ДК устроили для пейзан новогоднюю дискотеку. И, видимо по недосмотру пьяного диджея, во всю мощь колонок зазвучал старый хит "Гуляночка" украинской артистки Верки Сердючки (самого популярного образа комика Андрея Данилко). Об этом пишут русские пропагандистские СМИ.

Особенный смак ситуации в том, что в песне есть строчка: "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так". До того информация об инциденте разнеслась по запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Какие-то квасные патриоты оставили пафосный "патриотический" комментарий о российских оккупантах: "Не думаю, что нашим ребятам, которые мобилизованы и уже больше года в лесах живут и за родину костями ложатся, этот новогодний фан понравится!".

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В общем, дирекции дома культуры быстренько оправдалась за "проукраинский" репертуар на дискотеке. Диджея, который имел опрометчивость включить песню со словами украинского гимна, собираются наказать. Но как именно – не уточняется.

"С ним была проведена беседа, и он будет наказан", ‒ заявила директор порховского ДК Анна Тарасенкова.

Напомним, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai снова прозвучала на сцене Евровидения - в Ливерпуле.

До того российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол.

"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моtм 45-летии", - подписал фото сам юморист.

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