Шарф и кашемировое пальто: Меган Маркл попалась папарацци в +21

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл попала в объективы фотокамер в образе, стоимостью 5 тысяч долларов.
По информации Page Six, актриса, несмотря на летнюю жару и температуру 21 градус тепла, герцогиня Сассекская надела пальто Max Mara Raspoli верблюжьего цвета, сине-коричневую кашемировую шаль Hermès Rayures D'Ete с принтом и белые брюки.
Свой уютный образ она дополнила черно-коричневыми босоножками Chanel, ремнем Givenchy и белой сумкой Goyard за 1650 долларов.
Фото Герцогини можно посмотреть тут >>>
42-летнюю Маркл видели идущей по парковке в сопровождении телохранителя.
Ранее Меган Маркл заметили на концерте Тейлор Свифт. Тем временем ее муж, принц Гарри, находился в Токио, проводя время со своим приятелем по игре в поло Игнасио "Начо" Фигерасом, которого он знает с 2007 года.
Напомним, ранее скандальные члены королевской семьи - Гарри и Меган устроили свидание в Монтесито, чтобы отпраздновать день рождения герцогини. По информации The Daily Mail, выход в свет состоялся на следующий день после того, как пара впервые за несколько месяцев появилась на публике.
Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.
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