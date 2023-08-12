Шарф и кашемировое пальто: Меган Маркл попалась папарацци в +21

Меган Маркл застукаили одетую немного не по погоде.

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Принц Гарри и Меган Маркл отдыхают порознь/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл попала в объективы фотокамер в образе, стоимостью 5 тысяч долларов.

По информации Page Six, актриса, несмотря на летнюю жару и температуру 21 градус тепла, герцогиня Сассекская надела пальто Max Mara Raspoli верблюжьего цвета, сине-коричневую кашемировую шаль Hermès Rayures D'Ete с принтом и белые брюки.

Свой уютный образ она дополнила черно-коричневыми босоножками Chanel, ремнем Givenchy и белой сумкой Goyard за 1650 долларов.

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42-летнюю Маркл видели идущей по парковке в сопровождении телохранителя.

Ранее Меган Маркл заметили на концерте Тейлор Свифт. Тем временем ее муж, принц Гарри, находился в Токио, проводя время со своим приятелем по игре в поло Игнасио "Начо" Фигерасом, которого он знает с 2007 года.

Напомним, ранее скандальные члены королевской семьи - Гарри и Меган устроили свидание в Монтесито, чтобы отпраздновать день рождения герцогини. По информации The Daily Mail, выход в свет состоялся на следующий день после того, как пара впервые за несколько месяцев появилась на публике.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

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