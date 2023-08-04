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Вместе и счастливы: Меган и Гарри отгуляли день рождения Маркл

Алена Кюпели
4 августа 2023, 15:27 обновлено 4 августа, 15:46
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Несмотря на нелицеприятные слухи, пара держится вместе и проводит время также вместе.
принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - любимая тема британских таблоидов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Скандальные члены королевской семьи - Гарри и Меган устроили свидание в Монтесито, чтобы отпраздновать день рождения герцогини. По информации The Daily Mail, выход в свет состоялся на следующий день после того, как пара впервые за несколько месяцев появилась на публике.

Герцог и герцогиня Сассекские были замечены в хорошем настроении, улыбаясь и смеясь, когда они были изображены выходящими из модного итальянского ресторана Tre Lune, фаворита среди знаменитостей, включая Кортни Кардашьян и Эллен ДеДженерес.

Это первый раз, когда пара была замечена вместе на публике на фоне растущих слухов об их будущем в Голливуде и слухов о скором разводе.

видео дня

Меган, которой сегодня исполняется 42 года, выглядела гламурно в черно-белом платье без бретелек, в сочетании со своей любимой сумкой Cult Gaia и черными сандалиями с плоскими ремешками. Принц сопровождал ее в льняной синей рубашке и белых брюках.

Свежие фото можно посмотреть тут:

Это второй публичный выход калифорнийской королевской семьи после нескольких недель.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также недавно в Сеть слили секретное фото молодой Меган Маркл, которое она старалась тщательно скрыть от папарацци - в кадре герцогиня Сассекская веселится на вечеринке.

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